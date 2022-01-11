17:17, Сьогодні

Росія потрапила в складну ситуацію через спроби шантажувати Захід - Піонтковський Риторика Кремля підштовхнула Фінляндію до рішення вступити до НАТО, сказав російський політолог

США можуть надати реальну допомогу Україні, яка в будь-який момент може зіткнутися з новою агресією Росії. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Питання зараз не про членство в НАТО, а питання, що робити сьогодні і завтра, коли Росія може напасти в будь-який момент. Реальну допомогу можуть надати Сполучені Штати, допомогу озброєнням, насамперед протиповітряної та протиракетної оборони. Тому що всі російські стратеги зараз з гордістю розмірковують, що воюватимуть не як під час Другої світової війни, а воюватимуть як у Сирії. А ми пам'ятаємо, як вони воювали в Сирії, обстрілюючи сирійські міста", - сказав політолог.

Він також повідомив, про підтримку України 25 послами США, які звернулися до керівництва США з відповідним листом.

"Ось про це написали дуже різкий лист 25 послів США, звертаючись до Білого дому, і насамперед до одного американського чиновника - помічника президента з національної безпеки Саллівана (Джон Салліван, американський дипломат - ред.), який займає пропутінську позицію на противагу державному секретарю Блінкену (Джон Блінкен, Державний секретар США з 26 січня 2021 року - ред.), і гальмував останнім часом поставку сучасних озброєнь. Обстановка в США зараз така, що ось ця група підтримки України, очолювана Блінкеном, бере гору. Вчора було прийнято рішення про збільшення фінансової допомоги. Але цього ще недостатньо. Основний аргумент авторів цього листа те, що противники масованого постачання озброєнь кажуть, мовляв, давайте не будемо провокувати росіян. Так ось, кращий спосіб провокувати агресора-залишати жертву беззахисною. Тому зараз найголовніше питання стосується не дипломатії і абстрактних міркувань про членство в НАТО, а про кількість реальної військової допомоги, яку нададуть найближчим часом США", — сказав Піонтковський.

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Також він зазначив, що ультиматуми Кремля ніяких поступок з боку Заходу для Росії не принесли. Він зазначив, що на тлі риторики Москви тепер і Фінляндія захотіла вступити до Північноатлантичного Альянсу.

"Якщо говорити про світову громадськість, то це вся їхня (Росії – ред.) риторика призвела до того, що Фінляндія почала серйозно розглядати своє найближче членство в НАТО. Ну, можливо, це для домашньої аудиторії, як підготовка приводу для війни, мовляв, ми (Росія – ред.) намагалися зупинити так зване розширення НАТО, нам не відповіли. Вони ж весь час погрожують якимись військовими, військово-технічними відповідями. Але, на мою думку, вони потрапили в становище людини, яка шантажувала, блефувала, і блеф її був відкинутий. І зараз їй потрібно показати свої карти - а що у неї є за душею, чим вона погрожувала. Це дуже складна позиція у Росії, в яку вона сама себе загнала", — сказав Піонтковський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Притула повідомив, що для відбиття російської агресії Україні в першу чергу потрібні системи, які будуть здатні відбити ракетний удар.

"Найперше, нам зараз потрібні системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони, тому що якщо Росія здійснюватиме якийсь відкритий збройний напад, наприклад, як вона зараз робить у Казахстані, то проти України так вона піти не може. Вона може діяти, зробивши спочатку масований ракетно-бомбовий удар, застосувати ракетні системи. Навіть не авіацію, тому що авіація може бути збита досить швидко, а саме ракетні системи. І тому протиракетна оборона для нас найнеобхідніша. Це те, що нам дуже і дуже потрібно. Все інше в Україні є. Але ніколи не будуть зайвими, ні патрони, ні снаряди, ні зброя, яка залишилася, наприклад, в Латвії після розпаду Радянського Союзу", - сказав Притула.