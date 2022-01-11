14:47, Сьогодні

Росії доведеться забути про вимоги до НАТО — політолог сказав чому "Це вже зовсім інша історія"

У НАТО є потужна група держав, які стоять однозначно на боці України. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Михайло Басараб.

"Коли ми говоримо, що в НАТО є країни, політичні еліти яких ми можемо назвати лояльними до Росії, то маємо сказати, що в НАТО також є потужна група держав, які стоять на боці України, однозначно. Це, звичайно, східноєвропейські держави. Росія справді настільки підвищила ставки в цій міжнародній мізансцені, яку ми зараз спостерігаємо, що в неї великі шанси вийти з поразкою з цієї ситуації", - сказав він.

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На думку політолога, Росія зачіпає інтереси не лише України:

"Росія, говорячи про неможливість розширення НАТО на Схід, зачіпає інтереси не лише України, Грузії, Молдови. А ще, наприклад, таких держав, як Швеція та Фінляндія, - це вже зовсім інша історія. І коли Росія фактично вимагає від НАТО заяв, юридичних гарантій того, що Швеція та Фінляндія ніколи не будуть членами НАТО, то це достатньо велика вимога. У певних нюансах це серйозніша вимога, ніж, наприклад, вимагати нечленства України чи Грузії. Швеція та Фінляндія входять до західного негласного блоку держав. Росія за ці тижні наговорила та зажадала від Заходу стільки, що їй врешті доведеться просто забути про свої вимоги. Так Росія виглядатиме як країна, яка зазнала поразки в цьому загостренні поки що дипломатичного протистояння".

Нагадаємо, політолог Кость Бондаренко заявив, що від засідання комісії Україна - НАТО у Брюсселі не варто очікувати серйозних рішень.

За його словами, зокрема, Захід не наважиться підписати документ, що заблокує вступ України до НАТО.

"Підписання такого документа - нонсенс. Але джентльменські домовленості щодо питання про ненадання ПДЧ Україні - таке може бути, й частково посприяє певній розрядці. Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на грані фолу", блефує, бо чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.