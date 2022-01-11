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Шендерович покинув Росію — він пояснив причини Відомий письменник пояснив суть судового позову щодо нього

З Росії виїхав через загрозу кримінального переслідування російський публіцист і письменник Віктор Шендерович. Подробиці він розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я зможу повернутися на батьківщину не раніше, як правоохоронці почнуть ловити Євгена Пригожина (бізнесмен, "кухар" Володимира Путіна — ред.), за заявою якого я й став втікачем. Суть у тому, що я назвав Пригожина в ефірі радіо "Ехо Москви" карним злочинцем і вбивцею. У цивільному суді в Петербурзі, який тільки закінчився, я наполягав, що я лише озвучив вже теперішню його репутацію. У кремлівського кухаря пана Пригожина немає жодної іншої репутації. Він не задовольнився штрафом у 100 тисяч рублів, прийшла апеляція, що йому хочеться більше грошей з мене отримати. Він не задовольнився цивільним позовом і подав заяву про наклеп, а це вже кримінальна справа, і я будь-якої миті можу опинитися в ув'язненні. Тому я прийняв рішення на якийсь час покинути Росію", — сказав він.

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Шендерович додав, що сподівається цього року приїхати до України, та поділився планами на майбутнє.

"Коментувати Кремль більше не можна, вони цілком передбачувану вульгарність сказали. Я цю вульгарність чув уже 20 років, зокрема від самого Путіна у зв'язку зі знищенням компанії НТВ. Я робитиму те саме, що й раніше — я письменник, я писатиму. А де фізично я це роблю, не так важливо. Тим більше у Росії багата практика, і в мене дуже гарні попередники, якщо говорити про російську літературу, яка писалася за кордоном", — сказав він.

Раніше Шендерович розповів у Facebook, що завжди приходив за повістками на допити та до судів, але вирішив утриматися "від особистої участі у кримінальній справі, яка світить за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина". "Я вирішив перечекати зовні", — написав Шендерович.

Наприкінці грудня 2021 року юридична служба компанії Євгена Пригожина передала до поліції заяву про порушення кримінальної справи про наклеп щодо Віктора Шендеровича через висловлювання на адресу Пригожина.

Додамо, Віктора Шендеровича внесено у Росії до списку ЗМІ-іноземних агентів.