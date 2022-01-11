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Перспективи Кремля слабкі: Фейгін прокоментував переговори США та Росії Марк Фейгін розповів, як розвиватимуться події після переговорів у Женеві

Переговори представників Росії та США, які відбулися в Женеві 10 січня, оцінив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін.

"Головним рішенням мало бути визначення дати або, в принципі, можливості зустрічі в Нормандському форматі, остання була 2019 року, на найвищому рівні. Тому що представники не можуть вирішити питання остаточно, і в усьому, що пов'язано з Нормандським форматом, все-таки фінальною точкою має бути рішення за участю перших посадових осіб – представників України, Німеччини, Франції та Росії. Проблема в тому, що Росія не хоче переговорів у Нормандському форматі, вона веде діалог з Вашингтоном. Всі ці ігри з представниками — це гра Козака (заступник керівника адміністрації президента Росії — ред.), якому доручено відтягувати максимально в тінь історію, пов'язану з рішенням українського кейса в Нормандському форматі. Зараз Москва зацікавлена вирішувати його з Вашингтоном, хоча у неї не дуже виходить, судячи з вчорашніх переговорів. Але я вважаю, що поки що перспективи проведення найближчим часом переговорів у Нормандському форматі немає", — сказав він.

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Фейгін розповів, якими є перспективи подальших переговорів.

"Головним підсумком переговорів стало те, що США заявили про те, що подумають над продовженням цього формату переговорів. Жодних конкретних рішень ми не побачили, спільного комюніке не було. Абсолютно точно договір зі США, який їм пропонувалося прийняти з дикими статтями, не прийнятий, не погоджений. Йшлося про Україну, але є й заява, що без України питання її членства в НАТО США вирішувати не будуть. Звичайно, публічні заяви не зобов'язують. Переговори Росія-НАТО я теж прогнозую, що ні до чого вони не приведуть. І третє, щось обговорюватимуть в ОБСЄ. Швидше за все, результатом стане продовження переговорів у якомусь форматі. До того ж, були дві важливі речі. По-перше, Москва заявляла, що збирається застосовувати принцип взаємності, а США наполягали на тому, якщо ви хочете про щось домовитися, то робіть щось, наприклад, деескалацію біля кордонів України, а ми далі вестимемо переговори про демілітаризацію якихось зон у східній Європі, наприклад. І друге — Рябков заявив після закінчення, що Росія не має наміру вдертися до України. Це точно йому сказали, що треба сказати. За цим нічого не стоїть, вдертися вони й так можуть, але якщо така заява є, то Москва вирішила маневрувати, а не розривати перспективи подальших переговорів. Поки, я думаю, тривають конфіденційні переговори щодо Мінських угод, але щодо демілітаризації зон НАТО до рівня 1997 року у Москви все погано, тут їхні перспективи слабкі", — сказав він.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбувся головний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.