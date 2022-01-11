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Російський блеф не пройшов — економіст про переговори РФ та США Андрій Новак розповів, якими були наслідки переговорів Росії та США в Женеві

Переговори представників США та Росії пройшли позитивно для України, заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" голова комітету економістів України Андрій Новак.

"Особливої реакції ні на валютному ринку, ні на фондовому ринку, по акціях, по облігаціях не було. Чому? Тому що немає результатів переговорів. Є головний результат — російський блеф не пройшов. Для нас це дуже правильний результат. Стало набагато спокійніше, тому що у мене були побоювання, що цей блеф спрацює проти українських інтересів і почнеться знову розмова про особливий статус ОРДЛО як передумову чогось, про те, що Україна має щось виконувати за Мінськими угодами. Це не пройшло", — сказав він.

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Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбувся головний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.