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"Путін вважає, що час грає на нього": Клімкін про кризи в Україні "Енергетична криза насувається"

Зараз в Україні декілька криз сходяться в одну точку. Про це заявив в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Ми маємо найнебезпечнішу ситуацію з 2014 року. Перше - зовнішня політика змінилася, а ми граємося в гру - як три роки тому: говоримо те саме і робимо те саме, зустрічаємося в тих самих форматах і так робимо вигляд імітуючої зовнішньої політики. Так, звичайно, є достойні речі на кшталт Кримської платформи, але потрібне продовження. Енергетична криза насувається і Путін вважає, що час грає на нього, оскільки ціни падати не будуть найближчим часом. І в нас газу поки що не вистачає. А де та як ми його будемо купувати? Як гроші можна ще знайти? А газу немає на ринку", - сказав він.

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"Одночасно ми розуміємо, що світова економіка змінюється - грошей у неї стане менше. Насправді люди, які розуміють ситуацію, є. Їх потрібно покликати, але вони мають розуміти, що є до них довіра, є можливість працювати, а не якась вертикаль", - розповів Клімкін.

Також він зупинився на іншому моменті:

"Ситуація найсерйозніша з 2014 року. У цій ситуації просто робити те, що ми робили, робити ту саму імітацію, яка працювала... Насправді, починаючи з найближчих місяців, це буде більше неможливо. На події в Казахстані Путін відреагував за декілька днів. Він завжди шукає момент... і є дуже непоганим тактиком. Я на 99% впевнений, що російські спецслужби це готували, але він скористався моментом. Так само він спробує скористатися моментом щодо нас. Чому? Проблема 2024 року - йому потрібно перезавантажувати владу і знову йти на вибори. Те, що вони постійно розкручують зараз у російських ЗМІ... Можливість якихось провокацій, а потім, звичайно, введення військ - чи то російських, чи то ОДКБ. Це модель, яку Путін скаже: "Ну, бачите, працювало. Бачите, потрібна стабілізація, бачите, я прийшов". І те саме він скаже Європі... Напередодні американо-російських переговорів це не той сигнал, який нам потрібен".

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".