"Путін вважає, що час грає на нього": Клімкін про кризи в Україні

"Енергетична криза насувається"

"Путін вважає, що час грає на нього": Клімкін про кризи в Україні

Зараз в Україні декілька криз сходяться в одну точку. Про це заявив в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Ми маємо найнебезпечнішу ситуацію з 2014 року. Перше - зовнішня політика змінилася, а ми граємося в гру - як три роки тому: говоримо те саме і робимо те саме, зустрічаємося в тих самих форматах і так робимо вигляд імітуючої зовнішньої політики. Так, звичайно, є достойні речі на кшталт Кримської платформи, але потрібне продовження.

Енергетична криза насувається і Путін вважає, що час грає на нього, оскільки ціни падати не будуть найближчим часом. І в нас газу поки що не вистачає. А де та як ми його будемо купувати? Як гроші можна ще знайти? А газу немає на ринку", - сказав він.

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"Одночасно ми розуміємо, що світова економіка змінюється - грошей у неї стане менше.

Насправді люди, які розуміють ситуацію, є. Їх потрібно покликати, але вони мають розуміти, що є до них довіра, є можливість працювати, а не якась вертикаль", - розповів Клімкін.

Також він зупинився на іншому моменті:

"Ситуація найсерйозніша з 2014 року. У цій ситуації просто робити те, що ми робили, робити ту саму імітацію, яка працювала... Насправді, починаючи з найближчих місяців, це буде більше неможливо.

На події в Казахстані Путін відреагував за декілька днів. Він завжди шукає момент... і є дуже непоганим тактиком. Я на 99% впевнений, що російські спецслужби це готували, але він скористався моментом. Так само він спробує скористатися моментом щодо нас. Чому? Проблема 2024 року - йому потрібно перезавантажувати владу і знову йти на вибори.

Те, що вони постійно розкручують зараз у російських ЗМІ... Можливість якихось провокацій, а потім, звичайно, введення військ - чи то російських, чи то ОДКБ. Це модель, яку Путін скаже: "Ну, бачите, працювало. Бачите, потрібна стабілізація, бачите, я прийшов". І те саме він скаже Європі... Напередодні американо-російських переговорів це не той сигнал, який нам потрібен".

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".

Джерело Україна 24 Теги Росія Володимир Путін Європа Павло Клімкін Україна Казахстан ОДКБ