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Операцію було сплановано заздалегідь: Клімкін назвав мету Росії у Казахстані Павло Клімкін розповів, навіщо в Росії порівнюють протести у Казахстані та Україні

Введенням військ у Казахстан президент Росії Володимир Путін хотів продемонструвати дієвість Організації Договору про колективну безпеку, заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"По суті, вперше в історії ОДКБ Путін продемонстрував дієвість однієї окремо взятої операції. Вона була підготовлена заздалегідь, ми це чудово знаємо, але формально для зовнішнього спостерігача (все сталося – ред.) за кілька днів. Другий момент – ми не знаємо, що відбувається серед інших членів ОДКБ, але Казахстан збережено в орбіті", — сказав він.

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Він зазначив, що у Росії почали порівнювати події в Казахстані та Україні.

"Що важливо для нас: зараз дуже багато спекуляцій у російських ЗМІ щодо нібито схожості Казахстану та України. У Казахстані дуже сильно відрізняється північ і південь. На півночі багато російськомовних. І в російських ЗМІ дуже сильно почали порівнювати, причому таке враження, що це усвідомлена команда. Крім того, у російських ЗМІ почалися коментарі — і теж відчуття, що це команда — про те, що подібні протести можуть розпочатися в Україні, і тоді потрібна стабілізуюча роль. І ставиться, що називається, три крапки. Якщо ця команда є, і вона є досить масштабною, я думаю, що в Кремлі така ідея крутиться і розробляється", — сказав він.

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Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ПДВ