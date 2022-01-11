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Путін пообіцяв "розв'язати проблему" Лукашенка - подробиці від ексміністра "Я думаю, що це відчувається"

Президент Росії Володимир Путін за чутками пообіцяв "розв'язати проблему" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка цього року. Про це заявив в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Наскільки я чув - можливо, ця інформація не на 100% правдива, - Путін все-таки пообіцяв "розв'язати проблему" Лукашенка поточного року. Подивимося, як просуватиметься процес підготовки нової Конституції (Білорусі - прим. ред.). Лукашенко так, як він постійно підтакує Путіну, дуже хоче посаду в новій союзній державі (Білорусь та Росія - прим. ред.). Я думаю, що це відчувається", - сказав він.

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Нагадаємо, влада Білорусі винесла на загальне обговорення проєкт нової Конституції країни.

Серед інших поправок до Конституції Білорусі, є такі:

Обмеження термінів президента. Згідно з текстом проєкту та сама людина зможе обіймати посаду президента Білорусі не більше двох термінів. Обмеження почне діяти після вступу на посаду новообраного президента. Лукашенко в разі перемоги на чергових виборах зможе стати президентом ще на два терміни.

Розширення повноважень президента. Президент Білорусі зможе вводити надзвичайний стан у разі спроб заколоту, "масових та інших заворушень".

Згідно з поправками до Конституції, президент, який припинив виконувати повноваження, має недоторканність, і його не зможуть притягти до відповідальності за дії, вчинені ним у період перебування на посаді.

Ядерна і не нейтральна. З Конституції Білорусі вирішили прибрати згадку про нейтральний та без'ядерний статус Республіки.

Державною нарівні з білоруською мовою буде російська.

Нерозпускний парламент. Термін повноважень парламенту, у разі ухвалення нової Конституції, буде продовжено з 4 до 5 років. Розпустити парламент не можна буде не тільки в перший рік його повноважень, як зараз, а й в останній.