23:45, Вчора

Ситуація в Казахстані: Назарбаєва попросили не втручатися "Гадати, де він є - дуже складно"

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв міг давно покинути країну. Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Назарбаєв може бути в Еміратах, у Швейцарії, у Великій Британії. Він багато років лікувався у німецьких клініках. У нього стільки нерухомості, що там рахунок йде на сотні. Гадати, де він є - дуже складно", - зазначив Клімкін.

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Чиновник також озвучив свою думку щодо того, чому колишній лідер країни жодного разу не прокоментував трагічні події в Казахстані.

"Думаю, є якась понятійна домовленість стосовно того, щоби він не втручався у прямий процес (щодо ситуації в країні,-ред). Влада Назарбаєва не пов'язана з його формальною посадою голови ради нацбезпеки. Він контролював багатьох силовиків і регіональні еліти, майже усі. Він був таким босом, до нього приходили за останнім словом, рішенням. Так завжди працювало у казахстанській системі".

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На думку Клімкіна, після придушення протестів у Казахстані може відбутися зміна влади:

"Тепер хтось понятійно буде інший виносити рішення. Не думаю, що це буде Токаєв. Думаю, що у суспільстві почнеться підготовка нового лідера або лідерів".

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ВДВ