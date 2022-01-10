22:08, Сьогодні

"НАТО - не лише військове питання": екснардеп про принцип Путіна "Європейські цінності будуть запобіжником"

Понад 60% громадян Росії допускають війну проти України, заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" екснародний депутат, ветеран АТО Ігор Лапін.

"Власного внутрішнього споживача Путін військовою риторикою накачав до того рівня, що понад 60% громадян Росії допускають війну проти України. Я сьогодні не бачу, як Путіну відійти від кордонів України, щоб перед власним споживачем не "втратити обличчя". Я не бачу такої "відмазки" для Путіна. Накачавши до нескінченності, рано чи пізно це вибухне", - сказав він.

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"Для Путіна принципово "опустити" НАТО в цілому. І Альянс на це не піде, тому що це для них треба одразу поставити знак запитання перед Фінляндією, іншими країнами, які не увійшли до НАТО, але вже заявляють, що при такій агресивній манері Кремля вже думають про те, щоб мати якийсь захист від російської агресії на перспективу. Тому в цій ситуації європейські цінності будуть запобіжником... Питання не в тому, що вони скажуть нам, а в тому, чи ми будемо далі щось робити... НАТО - це не лише військове питання, а й дуже багатьох реформ, правил життя, співіснування. У цій ситуації нам потрібно йти своїм шляхом - ми його обрали та вже йдемо", - розповів Лапін.

За словами екснардепа, він не вірить, що російські війська відійдуть від кордонів з Україною:

"Але війна у нас уже і так іде 8 років... Нам оглядатися на Росію сьогодні немає сенсу, нам треба будувати свої збройні сили, бо лише український солдат може нам гарантувати нашу безпеку - ні НАТО, ніхто нам сьогодні не допоможе. Цю "брудну" роботу замість наших солдатів ніхто не виконає".

Нагадаємо, політолог Кость Бондаренко заявив, що від засідання комісії Україна - НАТО у Брюсселі не варто очікувати серйозних рішень.

За його словами, зокрема, Захід не наважиться підписати документ, що заблокує вступ України до НАТО.

"Підписання такого документу - нонсенс. Але джентльменські домовленості щодо питання про ненадання ПДЧ Україні - таке може бути і частково посприяє певній розрядці. Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на грані фолу", блефує, бо чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.