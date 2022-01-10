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"Для Росії це безумовно плюс": ексголова СБУ про протести в Казахстані "Події в Казахстані - це те, що безпосередньо підсилює Путіна"

Проблему в Казахстані можна розділити на дві частини - об’єктивні та суб’єктивні. Про це сказав в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Об'єктивні - це які не залежать від конкретних особистостей. Казахстан ніколи не бачив демократії. Це азійська країна з величезними запасами (корисних копалин - прим. ред.). Пострадянська країна. Назарбаєв скільки років правив - йому зараз 81 рік. Фактично це дуже багата країна - вона перша у світі по урановій руді. Рідкоземельні метали, нафта. Також великі інвестиції - особливо в північну частину", - сказав він.

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"Назарбаєв хотів створити щось середнє між керованою демократією та авторитарним режимом. Він передав свою владу Токаєву, але поруч Росія - весь час довелося грати. Поруч Китай, який не допустить демократії на своїх кордонах точно так, як цього не допустить Володимир Путін, тому що це пряма загроза політичній системі управління в цих країнах. Відбулося те, що відбулося... Модель економіки - олігархічно-кланова, маса мільярдерів... Народ вийшов на протестні акції – більшість із них були такими, як було на Майдані... Люди на несправедливість реагують таким чином, це останній довід народу - вийти на протестні акції", - розповів Смешко.

За його словами, події в Казахстані є плюсом для Росії:

"Токаєв спочатку, коли почали протестні акції, не зміг своїх силовиків повністю задіяти, бо силовики як завмерли - а вони були з клану Назарбаєва. І єдину, кого він міг запросити на допомогу, - це Росію. Для Росії це безумовно плюс. Зараз на сьогодні ми бачимо, що об'єктивно керівник Казахстану потрапив в залежність від президента Путіна... Навіть якщо росіяни вийдуть звідти (із Казахстану - прим. ред,), – це може бути дуже сильний хід, який підсилить авторитет ОДКБ. Це на сьогодні лише пролог, на жаль, до майбутніх проблем Казахстану, тому що там є різні клани. Вони орієнтовані: північ - на Росію, південь - розвинута промисловість уже із західними інвестиціями, схід-південь - це Китай, а є ще елементи мусульманських радикалів. Тобто на сьогодні йде переформатування всередині, але економіка та політична система не змінюються. В далекій перспективі нам (Україні - прим. ред.) не варто радіти, що в Казахстані є проблеми, які нам вирішувати самим. Нам потрібно змінювати модель економіки та надбудову демократичну будувати, тому що приклад того, що в Казахстані, може прийти до нас".

Також Смешко зазначив, що події в Казахстані - це те, що безпосередньо підсилює Путіна:

"На довгу перспективу – феодально-клановий, авторитарний устрій, який існує зараз у Росії та Казахстані, не має можливості існувати вічно. Але це нас не радує - це може бути ще й покоління наших дітей. А от на коротку перспективу події в Казахстані - це те, що безпосередньо підсилює Путіна. Коли його представник у Женеві заявляє, що не треба недооцінювати ультиматум... Яка ж там вимога? Там не лише наш вступ у НАТО".

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"Якщо ми не будемо виконувати наше "домашнє" завдання... А втрата імунітету - це насамперед шалена корупція, яка з'їла нашу правоохоронну систему та інститути влади, які ефективно повинні захищати безпеку внутрішню та зовнішню. Це перше завдання, про це повинні говорити на всіх зустрічах. Влада все робить зі знаком мінус, щоб довести оцю тезу Путіна - "Вони не здатні створити уряд, треба рятувати їх, йти туди". Отут величезна загроза й вже кричать наші американські колеги - той самий державний секретар говорив, що, крім ворога на кордоні, ворог №1 - шалена корупція, політична корупція всередині нашої країни", - сказав Смешко.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ПДВ.

Дипломат Богдан Нагайло спрогнозував, що через події в Казахстані президенту Росії Володимиру Путіну буде значно важче тиснути на Україну та країни Заходу.