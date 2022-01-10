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Головні заяви США після переговорів з Росією: ексклюзив з Женеви Венді Шерман розповіла, які питання Захід не має наміру обговорювати з Росією

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві з представниками Росії заявила, що Кремль не має права роздавати Україні та іншим країнам вказівки щодо членства в НАТО.

Про це розповів в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин з Женеви.

"Щойно закінчилася пресконференція Венді Шерман. Це заступниця держсекретаря США, яка для американської преси давала брифінг про підсумки переговорів, які закінчилися сьогодні у Женеві. Найголовніше пролунало від пані Шерман, що на цих переговорах проривів фактично не було сьогодні у Женеві, як і передбачалося. Вона наголосила, що коли йдеться про деякі питання, які порушує Росія, які вона хоче вирішувати, наприклад, питання озброєнь, чи врегулювання того, які відбуваються військові маневри чи навчання у Європі з того чи з іншого боку, то, наголосила вона, такі домовленості не готуються за один день, навіть не за один тиждень чи за один місяць. Серйозні міжнародні безпекові угоди чи угоди щодо роззброєння розробляються впродовж місяців і років", - розповів кореспондент "Голосу Америки".

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За його словами, також пані Шерман "підтвердила, що є питання, про які Сполучені Штати і західні союзники взагалі не будуть говорити з Росією".

"Наприклад, які країни можуть вступати в НАТО чи інші альянси, чи кого Північноатлантичний альянс міг би приймати в свої лави. Вони кажуть, що це не питання Росії. Росія не має права голосу і не має права вирішувати, вказувати іншим країнам - чи то Україні, чи іншим країнам, наприклад Фінляндії, Швеції, щодо того, має вона право вступати в НАТО чи ні... Статут НАТО передбачає, що членом організації може стати будь-яка країна, якщо на це є згода інших членів Альянсу, а не Росії", - сказав Цюпин.

Журналіст нагадав, що Венді Шерман "буквально завтра зранку з Женеви вилітає до Брюсселя, де відбуватимуться переговори на рівні країн НАТО".

"Зокрема, 12 січня відбудеться після дуже тривалої перерви зустріч у межах комісії Росія-НАТО. Там буде розширене коло, це вже не просто переговори між США та Росією. Також очевидно, будуть підніматися питання, які турбують Росію і Захід... Я би закінчив розповідь фразою, яку почув від американської представниці, про те, що зараз ми побачимо, чи справді Росія хоче своє заявлене бажання про переговори втілити, дійсно про щось домовитись, чи Росія хоче використати це як привід, щоб просто зірвати переговори, а потім заявити, що вона змушена діяти і застосовувати силу, про що кажуть представники Кремля останнім часом", - розповів він.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня в Вені призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.