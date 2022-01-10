17:44, Сьогодні

"Натужне нагнітання ситуації": що зробить Путін на переговорах із Заходом "Це все схоже на блеф"

Президент Росії Володимир Путін створив кризову ситуацію на кордоні з Україною, але надто довго технічно її підтримувати неможливо. Таку думку висловив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Нагнітати-нагнітати-нагнітати... А що далі? Рано чи пізно до цього або звикнуть і перестануть сприймати серйозно, або закінчаться матеріальні ресурси, бо це дорого коштує. Або треба справді починати агресію, на що Путін, я переконаний, не готовий і не збирається. Тому йому треба створити ось це відчуття терміновості, жорсткості та негайно сказати: "Дайте нам обов'язково прямо зараз гарантію, що Україна ніколи не буде в НАТО". Ось цей поспіх багато про що говорить, мені так здається", - сказав він.

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"Мені здається, що завдання Рябкова (заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков - прим. ред.) - підняти пил, а потім завдання вищих начальників - міністра закордонних справ і, можливо, Володимира Путіна - цей пил "заспокоїти" і сказати: "Ну ми ж насправді на це і не розраховували" - після того, як вони отримають досить жорстку і солідарну позицію Заходу і потрібно буде якось відступати. Вони говоритимуть, що завдяки гнучкості, далекоглядності та мудрості, світ вдалося відсунути від кордону ядерної війни та "Володимир Путін нас і всю Європу врятував від жаху цих ядерних кошмарів". Мені здається, що це дещо натужне нагнітання ситуації. На Заході це дуже добре розуміють та спокійно реагують, формують позицію", - розповів Орєшкін.

За його словами, Путін ніколи не робить того, чого від нього чекають:

"Зараз усі чекають, що він почне війну. Україна готова, українська армія готова, Європа готова, санкції готові – значить, він у цю пастку точно не полізе. Він пустить уперед Рябкова, щоб той кричав, бив себе кулаками в груди, робив жорсткі заяви тощо. Мені здається, що з кожним прожитим днем стає все очевидніше, що це все схоже на блеф".

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США та НАТО необхідно проявити гнучкість на переговорах щодо гарантій безпеки з Москвою.

Рябков зазначив, що розмова не може бути побудована продуктивно, якщо вона буде заснована тільки на позиції однієї сторони. Він додав, що потрібно вміти сприймати позицію іншої країни.

За словами заступника глави МЗС Росії, російська сторона сприймала позицію "іншої країни так, як вона є, протягом 30 років".

"Зараз під цим періодом спроб знайти спільний знаменник, виявляючи гнучкість, необхідно підвести межу", - сказав він.