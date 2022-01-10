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"Росія - квартирант": експерт із Франції дав пораду Україні "У будь-якому разі перемовини краще, ніж війна"

У переговорах Росії, США та Заходу їх успішним результатом буде не початок бойових дій Росії проти України. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт із Франції Андрій Шкіль.

"Це є метою діалогу, який започатковується між США та Росією. На вимогу Росії та під її дулами танків США вимушені проводити діалог із тією країною, з якою в іншому випадку діалог би ніколи не вели. Тому продовження діалогу - це буде відтермінування російської атаки на Україну та можливість краще підготуватися до атаки, яка рано чи пізно все-таки відбудеться", - заявив він.

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"Перемовини, я впевнений, нівелюють фронтальну атаку. Найімовірніше, це зведеться до імітації війни з боку Росії... У будь-якому разі перемовини краще, ніж війна", - сказав Шкіль.

За його словами, Україна мусить скористатися цим шансом, який їй наданий:

"Домовитися з США в першу чергу про купівлю систем ПВО. Немає великого спротиву в США - і не будуть діяти на них жодні вето країни, яка повністю залежить від російського газу... Інтенсивніше Україна має розвивати свої стосунки з Францією щодо забезпечення французькою летальною зброєю. Французький авіапром чекає на замовлення від України та готовий його розглянути у вигідний для України спосіб. Це просто треба озвучити - спочатку, звичайно, у двосторонніх перемовинах, а потім і офіційно, а також залучити навіть пізніше до цього діалогу США, щоб визначитися, які літаки для України будуть оптимальними. Тобто вести діалог про оборону України - не лише на словах".

Також він зазначив, що у французькій пресі позиція Росії оцінюється вже інакше:

"Для Франції Україна стає добрим сусідом, а Росія перестає бути навіть сусідом поганим. Це вже квартирант, який не розглядається в найближчій перспективі як партнер у системі європейської економіки чи безпеки. Це озвучують навіть ті видання, які представляють певний політичний спектр, який було прийнято завжди вважати проросійським".

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

Як зазначив Ілларіонов, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". За словами ексрадника Путіна, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".