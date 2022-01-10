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"Крим — не бутерброд": політик із Росії виправдався за слова Навального Володимир Мілов пояснив, що опозиціонер мав на увазі у своїй заяві про Крим

Нашумілі слова російського опозиціонера Олексія Навального про Крим перекрутили, заявив в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" російський політик Володимир Мілов.

"Стосовно висловлювань Навального, то вони дуже невірно інтерпретовані. Я розумію, що багато хто в Україні розлючений і ображений на Росію за всю цю агресію, імперську політику Путіна. Це можна зрозуміти. Але через це часто малюють образ ворога з усіх росіян, висмикуючи цитати з контексту. Наприклад, про "Крим не бутерброд" найяскравіша історія, його перекрутили як тільки можна. Він говорив лише про те, що хоча він засуджує анексію Криму, технічне повернення Криму Україні — це виключно складна операція. Якщо хтось у Росії виступить з такою ініціативою, це негайно викличе у країні найбільшу політичну кризу. Швидше за все, уряд, який спробує повернути Крим Україні, 24 години не протримається. І багато чого. Ось про це говорив Навальний. Але в Україні не люблять обговорювати складний бік цього питання та труднощі, які нам Путін створив. Простіше висмикнути якусь цитату і росіян замазати чорною фарбою. Ми розуміємо чому це відбувається, але це неправильно. Не варто всіх мазати однією фарбою", — сказав він.

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За словами Мілова, в Росії імперську політику Путіна ніхто не підтримує.

"Якщо зробити такий чеклист з російської соціології, то попри те, що Путін має якийсь рейтинг підтримки, практично нічого з його реальної політики не підтримується. Скажімо, 95% конкретних політичних устремлінь і дій Путіна не підтримується російським населенням. Це такий путінський парадокс. Це пояснюється просто: якщо ви на фокус-групах починаєте запитувати людей, а чому ви підтримуєте Путіна, вони просто кажуть, що бояться хаосу, який може бути, якщо він піде. Путінська політика насправді нікому не подобається. У нього реальний рейтинг десь 30%, і якби були конкурентні вибори з другим туром, Путін би програв, швидше за все. Якщо дивитися опитування про ставлення до зовнішньої політики, то 2/3 росіян стверджують, що не хочуть жодних воєн. До України, попри всю пропаганду, дуже добре ставлення. Свіже опитування "Левади" показало, що переважна більшість російської молоді до України ставиться дуже добре", — сказав він.

Нагадаємо, раніше економіст на еміграції Сергій Гурієв розповів, як змінився путінський режим за останні 10 років.

"У Росії побудований масштабний репресивний апарат, який знищив усю справжню опозицію. Тепер, треба сказати, він починає пожирати сам себе, щодня йдуть посадки, зокрема співробітників державних компаній, університетів, силових органів. У цьому сенсі це зовсім інша країна", — сказав він.