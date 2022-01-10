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Саджають навіть силовиків — економіст про зміни режиму в Росії Сергій Гурієв розповів, як змінилася Росія за 10 років

Про те, як у Росії за останні роки помітно змінився політичний режим, розповів у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" економіст в еміграції Сергій Гурієв.

"Російський режим змінився, той факт, що і ви (Євген Кисельов — ред.), і я, і Ілля (Пономарьов, ексдепутат Держдуми РФ, також був гостем у студії — ред.) не з'являємося в Росії, — це тільки частина змін, які можна було спостерігати за останні 10 років. В Росії побудований масштабний репресивний апарат, який знищив усю справжню опозицію. Тепер, треба сказати, він починає пожирати сам себе, щодня тривають посадки, зокрема й співробітників державних компаній, університетів, силових органів. У цьому сенсі це зовсім інша країна", — сказав він.

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Гурієв зазначив, що цензура ЗМІ та інтернету досягла небувалих висот.

"І, зокрема, свобода висловлювання змінилася. Приблизно 10 років тому почалася цензура в інтернеті, сьогодні вона дійшла до надвисокого рівня. Як ви знаєте, Росія — чемпіон із запитів у Google про блокування сайтів. Щоправда, Китай не входить до цих рейтингів, але якщо порівняти кількість запитів, Росія випереджає свого наступного конкурента — Туреччину — у кілька разів. У Росії знищені всі незалежні телеканали, газети, розслідувальні ЗМІ оголошуються іноземними агентами та небажаними організаціями, і найголовніше — політична опозиційна сила Навального оголошена екстремістською організацією. 10 років тому такого не було. Також запроваджено низку законів про заборону мирного протесту, навіть вийти на одиночний пікет може бути небезпечно, деякі люди потрапляють до в'язниці за мирний протест і за репости в інтернеті", — сказав він.

Раніше російський політик Леонід Гозман спростував фейк президента Росії Володимира Путіна щодо ракет НАТО.

"Наприклад, підлітний час ракет до Росії, звичайно, зовсім не має відношення до України — просто тому, що від Латвії, яка є членом НАТО, до наших столиць стільки ж, скільки й від України до наших столиць.

Окрім цього, заява Фінляндії, що вони, мабуть, також вступлять до НАТО. Тоді це взагалі дві трамвайні зупинки до Санкт-Петербурга від Фінляндії. Тож справа не в цьому", — розповів Гозман.