19:43, Сьогодні

Можливості для компромісів немає: чого чекати від переговорів США та Росії Дипломат Володимир Хандогій розповів, чим завершаться переговори в Женеві 10 січня

Про переговори США та Росії, які відбудуться в Женеві 10 січня, висловився у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Української Асоціації зовнішньої політики, дипломат Володимир Хандогій.

"Нічого особливого я особисто не очікую. Це не означає, що це погана новина. Дуже добре, що ці переговори відбуваються. Сьогодні ключове слово у світовій політиці — це деескалація конфлікту, напруженості, яка виникла на кордонах між Росією та Україною. Тому сам факт проведення таких переговорів повинен сприяти зниженню цієї напруженості. У цьому контексті переговори можна оцінювати позитивно. Але ми не можемо очікувати жодних якихось проривних рішень на цих переговорах. Ви подивіться на рівень цих переговорів. Це зустрічаються не президенти, не прем'єр-міністри, навіть не міністри закордонних справ. У Женеві зустрічаються заступники глав зовнішньополітичних відомств. Звичайно, що жодні рішення на цьому рівні не ухвалюватимуться і не можуть ухвалюватися", — сказав він.

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За його словами, переговори проводяться для того, щоб зафіксувати свої позиції:

"Також подивитися на можливі точки дотику, почути від кожної сторони те, що вони хочуть на цих переговорах. І головне — це започаткувати діалог. Я вважаю, що якщо Росія туди приїхала (на ці переговори — ред.) навіть на такому рівні, то це вже повинно означати, що такі переговори продовжаться і в майбутньому. Мені здається, що засідання Ради Росія-НАТО відбудеться 12 числа — попри те, що сьогодні або завтра буде на цих двосторонніх переговорах. А як далі піде ситуація — я не бачу на цьому етапі якихось можливостей для досягнення компромісів. Але в таких ситуаціях, які існують сьогодні, дуже важливо розпочинати зміцнення так званих "заходів довіри" між двома сторонами. Тому ці переговори можуть відкрити шлях до зміцнення певної довіри між сторонами та принаймні для того, щоб зрозуміти детальніше ті стурбованості, які з одного боку мають сторони, з іншого боку - подивитися, наскільки далеко вони можуть піти в пошуку компромісу. Тобто це чисто дипломатична робота, а на ті рішення, які, зокрема, Україна, чекають, повинні ухвалюватися на найвищому рівні", — зазначив він.

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Нагадаємо, переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Політолог Олег Саакян в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін дзвінком до Джо Байдена, який відбувся 30 грудня, підвищує ставки.

"Росія намагається все затиснути в дуже короткі часові рамки, оскільки тримати війська на кордоні України, підтримувати міграційну та одразу декілька криз доволі складно, ресурсноємно і репутаційно ризиковано з точки зору стратегії. Вони за кожен день платять спаленням частини свого стратегічного потенціалу щодо впливу на Заході", — розповів експерт.