18:34, Сьогодні

"Ракети до Росії полетять не з України": Гозман спростував фейк Путіна "Якщо домовляться, то й слава Богу"

На переговорах між Росією, США та Заходом зараз йдеться про те, щоб не допустити війни, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Нової війни на вашій території (України - прим. ред.) та посилення ризику війни між ядерними державами... Заява нашого начальства (російського - прим. ред.), що "ми ні на які поступки не підемо", - це моторошно звучить перед початком переговорів. Чи є там про що домовитися? Безперечно є. Існують реальні завдання забезпечення безпеки, про які ще Радянський Союз із американцями намагалися домовлятися", - сказав він.

Читайте також: "Воювати Росія реально не хоче": несподівана заява експерта

"Наприклад, підлітний час ракет до Росії, звичайно, абсолютно не має відношення до України - просто тому, що від Латвії, яка є членом НАТО, до наших столиць стільки ж, скільки й від України до наших столиць. Крім цього, заява Фінляндії, що вони, мабуть, також вступлять до НАТО. Тоді це взагалі дві трамвайні зупинки до Санкт-Петербурга від Фінляндії. Тож справа не в цьому", - розповів Гозман.

За його словами, підлітний час ракет - це серйозна річ.

"Не тому, що кажуть: "Яка різниця – 4 чи 20 хвилин? Однак до сховища не добіжиш". Якщо підлітний час досить довгий - хоча б 15-20 хвилин, - то є можливість долучити вище політичне керівництво країни для ухвалення рішення про удар у відповідь. Якщо 4 або 5 хвилин, то рішення ухвалить або черговий полковник, або взагалі автомат... У цьому сенсі, якщо домовлятися про підлітний час ракет, чому б і ні? Якраз якщо домовляться, то й слава Богу", - сказав політик.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо інфраструктура НАТО рухатиметься далі і з'явиться в Україні, то скоротиться підлітний час ракет до Москви.

"Якщо ця інфраструктура рухатиметься далі, якщо ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні, то їхній підлітний час до Москви скоротиться до семи-десяти хвилин, а при розміщенні гіперзвукової зброї - до п'яти", - зазначив Путін.

За його словами, для Росії це серйозніший виклик.