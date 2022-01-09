17:55, Сьогодні

Триває інтервенція Путіна — опозиціонерка про події у Казахстані Бота Джардемалі розповіла про фейки, які розпускаються казахською владою

Про те, що зараз відбувається у Казахстані після хвилі протестів, розповіла у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" опозиціонерка із Казахстану Бота Джардемалі.

"Введення військ (ОДКБ — ред.) в Казахстан — це не боротьба з терористами, а допомога Путіна Назарбаєву. Війська введені для того, щоб придушити існуючі протестні настрої в країні. Звичайно, жодних терористів у нас немає. Токаєв (президент країни - ред.) заявив, що Алмати атакувало 200 тисяч озброєних терористів, було 6 хвиль терористичних атак. Це повна маячня. Влада розповсюджує фейки про терористів. Нещодавно показали на відео побитого жителя Киргизстану, і він заявляв, що йому заплатили 200 доларів, щоб він приїхав до Казахстану та брав участь у протестах. Але киргизстанці упізнали свого відомого джазового музиканта, який приїхав до Казахстану на концерт. Тобто такі фейки запускає влада", — сказала вона.

Читайте також: Протести в Казахстані: дипломат назвав справжню мету ОДКБ

Джардемалі відповіла, чи будуть протести продовжуватись і що в країні роблять війська ОДКБ.

"Скидається на те, що зачистки в Алмати ведуться російськими військами. Війська союзників — Таджикистану, Киргизстану, Вірменії, — це просто фігові листочки на інтервенції, що здійснюється Путіним. Тому треба говорити не про миротворчу операцію, а про інтервенцію саме військ Путіна. Протести справжні, вони йдуть із середини, від нації. Наразі йдуть жорсткі зачистки по всій країні, арешти активістів, блогерів. Звичайно, будуть серйозні репресії. Але коли пройде перший страх, залякати людей буде вже неможливо. Буде сильна реакція зсередини країни, від громадянського суспільства, і буде опір, який тільки наростатиме", — сказала вона.

Читайте також: "Казахстан міг сам впоратися з протестами": експерт пояснив, навіщо Путін ввів війська

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ПДВ.