17:39, Сьогодні

Ситуація в Казахстані: дипломат пояснив, як треба висловитися Україні "Політичні оцінки дали європейські держави"

Політичні оцінки подій у Казахстані повинні бути. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Української Асоціації зовнішньої політики, дипломат Володимир Хандогій.

"Я не маю на увазі, що потрібно поспішати та виходити з якимись оцінками які не повною мірою враховують ситуацію, яка там склалася. Насамперед треба мати чітку інформацію про те, що насправді там відбувається. Але політичні оцінки дали європейські держави, США висловилися. Поки що я не чув оцінок з боку нашого Міністерства закордонних справ, крім звернення до наших громадян, щоб вони залишалися в місцях свого перебування та не виходили на вулиці", - сказав він.

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"Є кілька засадничих речей, які так чи інакше - подобається це нам чи ні - треба зафіксувати у своїй позиції (Україні - прим. ред.). Це передусім демократичний розвиток держави, незастосування надмірної сили щодо протестувальників, невтручання у внутрішні справи з боку інших держав. Тобто є речі, з якими нам треба висловитися з цього приводу. Я не думаю, що ми повинні відігравати якусь тут посередницьку роль, але з погляду збору інформації - в Казахстані працює українське посольство. Думаю, що це саме завдання посольства - відповідним чином підтримувати контакти з МЗС Казахстану і відповідно інформувати Київ", - розповів дипломат.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ПДВ.

Раніше казахстанський політик Єрмек Наримбай розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами раніше.

Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість та інтелект протесту, в економічні протести, а потім у політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.