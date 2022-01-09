16:18, Сьогодні

"Воювати Росія реально не хоче": несподівана заява експерта "Це продовження якоїсь внутрішньополітичної історії"

Росія висунула вимоги США та Заходу, які не можуть бути прийняті, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Андрій Єременко.

"І вони знали, що вони не можуть бути прийняті. У Росії зараз дуже багато своїх внутрішніх проблем, тому я думаю, що це продовження якоїсь внутрішньополітичної історії. Щодо переговорів, то коли висувається, по суті, ультиматум, то інша країна або його приймає, або ні. Якщо не приймає, то що йде за ультиматумом? За ультиматумом раніше розпочиналися війни. Зараз Росія висунула ультиматум, його відкинули у ввічливій формі, йдуть переговори. А що це за ультиматум тоді?" - сказав він.

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На його думку, зараз всі опинилися в дуже незручній ситуації, тому що воювати Росія реально не хоче та не готова.

"Якби вони були готові воювати, вони б воювали. Коли вони у 2014 році готові були воювати та захоплювати Україну, то воювали та захоплювали - їм було начхати на це. Можна згадати, як у Грозному ще радянську - набагато потужнішу - армію, яка в Росії зараз, відверто кажучи, відбила та перемогла купка повстанців. І Росія цей досвід також пам'ятає. І російська армія, яка програла Чечні, яка зараз платить їм данину... починає воювати з армією, яка так чи інакше... з 2014 року українська армія лише те й робить, що готується до війни... І країна, яка платить Чечні данину, в якій зараз вихідці з Кавказу роблять те, що вони хочуть, на її території... піде воювати з системною армією? Вони не хочуть це перевіряти. Може, можуть, але не хочуть".

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Facebook, що зовнішньополітичні радники канцлера Німеччини та президента Франції Єнс Плентер та Еммануель Бонн наступного тижня відвідають Україну для переговорів.

"Наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату приїдуть до Києва", – написав Єрмак.

Керівник Офісу президента цього тижня провів телефонні переговори з Плетнером і Бонном перед їхнім візитом до Москви, де вони зустрічалися із заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком.

Раніше політолог Дмитро Корнійчук заявив, що після переговорів президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна на Мінських угодах поставлено хрест.

"На Мінських домовленостях та нормандському форматі поставлено остаточно хрест... Ніхто їх виконувати не збирається. Усі розуміють, що Донбас залишиться у статусі Придністров'я на енну кількість років наперед, Крим ніхто віддавати не збирається. Зараз сторони намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації в рамках взаємних домовленостей, і пояснити, чому так вийде", - сказав він.