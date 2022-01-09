15:28, Сьогодні

Протести в Казахстані: дипломат назвав справжню мету ОДКБ "Недарма є ініціатива від Токаєва щодо скликання ОДКБ"

Протести в Казахстані - це внутрішнє протистояння еліт, розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Вони ще збіглися із зовнішнім контуром - напередодні зустрічі США та Росії. Росія демонструє, що вона - повновладна господарка на просторі колишнього СРСР. Тобто фактично це її зона впливу - і тут вона може робити те, що хоче. Я думаю, що недарма є така ініціатива від Токаєва щодо скликання ОДКБ, тому що попередньо США сказали, що не підуть на ультиматуми. У НАТО також сказали, що не підуть на ультиматуми Росії, які вона висунула раніше", - розповів він.

Читайте також: "Казахстан міг сам впоратися з протестами": експерт пояснив, навіщо Путін ввів війська

За словами дипломата, НАТО, США та Росія шукатимуть можливі точки дотику:

"Але дійшли до принципових речей, коли не може відступати НАТО і не може відступати Росія. Тому Росія також готує ґрунт. Вона отримає відмову фактично від США та НАТО щодо принципових питань... ОДКБ - це буде формування військово-політичного російського простору, який протистоятиме начебто об'єднаному Заходу. Це підготовка до подальшого протистояння".

Він зазначив, що також є 100% внутрішній контур:

"Це почалося з протистояння еліт. Токаєв не був самостійною фігурою, але був номінально президентом Казахстану. Щоб змінити цю ситуацію... Зараз відбуваються арешти людей, які були розставлені Назарбаєвим. Назарбаєв може поїхати, його може не бути, але система, яку він створив, і люди, яких він розставив у цю систему, працюють".

На його думку, тут внутрішній контур перекликається із зовнішнім:

"Фактично Росія скористалася протистоянням еліт. І нам - Україні - треба зробити висновок із цього. І вона (Росія - прим. ред.) фактично окупувала Казахстан - він тепер обмежено суверенний. Якщо стоятимуть російські війська в містах - а коли миротворчі війська заходять, то вже не виходять, - то фактично Казахстан вже буде повністю не самостійним. Він вже не зможе проводити самостійно дипломатичні речі на міжнародній арені та багато інших речей, що обмежують суверенітет".

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Читайте також: Експерт пояснив, чому протести в Казахстані можна вважати спецоперацією Кремля

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ВДВ.

Дипломат Богдан Нагайло спрогнозував, що через події в Казахстані президенту Росії Володимиру Путіну буде значно важче тиснути на Україну та країни Заходу.