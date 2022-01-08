19:04, Сьогодні

"Казахстан міг сам впоратися з протестами": експерт пояснив, навіщо Путін ввів війська Демонстрація сил для Росії - це завжди важливо, зазначив Андрій Багінський

Росія ввела війська в Казахстан у рамках Організації договору про колективну безпеку, щоб продемонструвати солідарність з азійськими авторитарними режимами. Водночас російська військова допомога казахській владі є незначною.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Андрій Багінський.

На запитання, чи продиктоване введення військ бажанням Кремля показати силу напередодні переговорів з НАТО, експерт відповів:

"Так, цей фактор має місце, тому що, справді, демонстрація сил для Росії - це завжди важливо. Важливий взагалі азійський напрямок. Тому що ми розуміємо, що поруч з Казахстаном знаходиться Китай, який теж вибудовує свої передові позиції. Хоча з іншого боку, допомога, яка зараз відбувається в рамках цієї "миротворчої місії", як її називають в ОДКБ, є не настільки значною. Там лише декілька тисяч осіб, які направлені в межах цього контингенту. Водночас нагадаю, що кількість лише національної гвардії в Казахстані - понад 100 тисяч осіб".

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За його словами, Казахстан "міг би впоратися і сам, без зовнішньої підтримки".

"Тут, імовірно, функція миротворчого контингенту ОДКБ полягає в тому, щоб Росія продемонструвала підтримку цьому поясу держав, які знаходяться на прикордонні з Російською Федерацією. Це завжди стратегічно важливо для Росії. ...І висловити певну солідарність з авторитарними режимами, висловити показову підтримку, коли важливо зберігати діалог. І Росія демонструє, що вона є лідером на євроазійському просторі", - пояснив Багінський.

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Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ВДВ.

Дипломат Богдан Нагайло в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що через події в Казахстані президенту Росії Володимиру Путіну буде значно важче тиснути на Україну та країни Заходу.