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Путіну буде дуже важко - дипломат про протести в Казахстані Також дипломат спрогнозував реакцію Заходу на казахські події

Президенту Росії Володимиру Путіну буде дуже важко тиснути на Україну і країни Заходу, оскільки йому доводиться відволікатися на протести в Казахстані.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" британський журналіст, дипломат, ексспівробітник ООН Богдан Нагайло.

На запитання, чи можуть казахські події відвернути увагу Путіна від України, дипломат відповів:

"Важко передбачити, що ця людина думає. Ми всі вважаємо, що він (Путін - ред.) дуже раціонально поводиться, що це шахіст першого рангу. Але ми не знаємо, що там у голові сидить, і які поради його найближчого оточення, силовиків. Є таке припущення, поширене в газетах і в експертів - всі вважають, що йому буде дуже важко тепер тиснути на Захід так, як було досі, з такою рішучістю, коли його тил треба захищати".

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Коментуючи реакцію Заходу на протести в Казахстані й введення військ Організації договору про колективну безпеку, Нагайло зазначив:

"Не будуть спокійно спостерігати, вже є перші заяви від правозахисних організацій, як Freedom House, що це є порушенням міжнародних норм, що це є злочин проти людства - давати накази стріляти просто в людей, які мирним способом протестують. Я думаю, буде різке засудження, але, як ми знаємо, в ОБСЄ, як і в ООН, існує право вето, і закінчиться на тому".

Також експерт прокоментував ініціативу ОДКБ щодо проведення саміту, присвяченого подіям у Казахстані:

"Що говоритимуть? Підтвердять ту позицію, про яку вони вже заявляють - що був путч, що це зовнішні сили, терористи, і що вони наводять легітимний порядок там".

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Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ВДВ.