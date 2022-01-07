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Перемовини Росії і США: озвучено прогноз, чого чекати від нового раунду Зустріч відбуватиметься на тлі подій у Казахстані

Від переговорів Росії і США, які відбудуться в Женеві 10 січня, не варто очікувати сюрпризів, Штати не запропонують Кремлю нічого нового.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог-американіст Владислав Фарапонов. На запитання, наскільки Росія готова до перемовин зі США на тлі подій у Казахстані, Фарапонов відповів:

"На початку, коли було оголошено про ці перемовини, здавалося, що там умовно буде на рівні міністрів закордонних справ, але цього не сталося. Тим самим, це зменшує вагу цих перемовин. Формально можливо не зменшує, але медійна увага як мінімум буде знижена. Але також важливо, що ці переговорники вже почали свій діалог ще з часу зустрічі в червні у Женеві, тобто вони вже знають один одного і розуміють позиції один одного. Тому тут певних сюрпризів я би чесно кажучи не чекав. Але насправді з часу першої розмови, мені здається, нового змісту Сполучені Штати запропонувати Росії не можуть".

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Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Президенти обговорили низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Політолог Олег Саакян в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін дзвінком до Джо Байдена підвищує ставки.

"Росія намагається все затиснути в дуже короткі часові рамки, оскільки тримати війська на кордоні України, підтримувати міграційну та одразу декілька криз доволі складно, ресурсноємно і репутаційно ризиковано з точки зору стратегії. Вони за кожен день платять спаленням частини свого стратегічного потенціалу щодо впливу на Заході", - розповів експерт.