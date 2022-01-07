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Йде перерозподіл еліт: експерт про майбутнє Казахстану після протестів Невдоволення залишиться, адже політична структура, економічна - не змінюється

Масштабні протести у Казахстані вже не призведуть до електоральної зміни влади. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Богдан Ференс.

"Сценарій електоральної зміни влади був би найдемократичнішим для Казахстану. На жаль, для багатьох пострадянських країн такі заворушення закінчуються тоді, коли автократичні режими стають жорсткішими. Невдоволення залишиться, адже політична структура, економічна - не змінюється. Йде перерозподіл еліт. Як зовнішні та внутрішні сили використають це у свій бік - побачимо. Я бачу, що зараз Токаєв намагається переформувати казахські еліти під себе", - каже він.

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Також Ференс розповів, чи послабить криза у Казахстані тиск РФ на Україну:

"Для Росії Україна - питання №1 і вона використовує ескалацію (на кордоні з Україною, - ред.), як інструмент переговорів із Заходом. Те, що у Казахстані відбуваються ці внутрішні процеси - теж сфера опіки РФ, вони так вважають. Але я не думаю, що Росія сильно перефокусується на Казахстан. Нам не потрібно розслаблятися".

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ВДВ.

Раніше казахстанський політик Єрмек Наримбай розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами раніше.

Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість та інтелект протесту, в економічні протести, а потім у політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.