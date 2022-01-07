18:18, Сьогодні

Російська присутність в Казахстані - це окупація: експерт щодо введення військ ОДКБ Президент Казахстану Токаєв виявився зрадником, який викрив момент, щоб повалити владу Назарбаєва, сказав Ігор Яковенко

Казахстан для Росії - більш "ласий шматок", ніж Білорусь. Сьогоднішня інтервенція російських військ в охоплену протестами країну, є окупацією. Такою точкою зору поділився в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський журналіст Ігор Яковенко.

"Оголошено про те, що 75 літаків цілодобово завозять збройні сили Росії, насамперед десантників, на територію Казахстану. Це те, що офіційно заявляється. Близько 3000 (військових - ред.) оголошено в загальній кількості, але зрозуміло, що ця цифра мінлива в бік збільшення в будь-який момент. Це, безумовно, державний переворот з боку Токаєва, який узурпував владу. Зрозуміло, що при всій огиді до Назарбаєва, його зміщення з чинного поста було скоєно незаконно, просто суперечило законам. Тому що він "довічний" (голова Ради безпеки Казахстану - ред.) за їхніми ж законами. Але справа навіть не в цьому. Ось та ситуація, з введенням російських військ прямо говорить, що це ніякі не війська ОДКБ, це російські війська з невеликим вкрапленням білоруських, вірменських, киргизьких і таджицьких (військових - ред.). Зрозуміло, що мова йде про окупацію. Треба називати речі своїми іменами. Завдяки запроданцю і зраднику Токаєву, Казахстан значною мірою втратив велику частку свого суверенітету, втратив значну частку своєї незалежності", - сказав експерт.

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Яковенко розповів, що в Росії тему Казахстану підхопили й медіа і Дума. За його словами, один із депутатів вже запропонував провести в Казахстані референдум щодо об'єднання з Росією.

"Очевидно, що ця історія не одномоментна. Ця історія триватиме. Вже йдеться, якщо послухати російські ЗМІ, російський публічний простір офіціозний, там вже йдуть розмови (один із російських депутатів заявляв - ред.) про те, що треба назавжди залишити там війська ОДКБ. Інший депутат заявляє, що треба терміново проводити референдум про об'єднання Казахстану з Росією. Тому що (нібито - ред.) взагалі вся Центральна Азія, це "споконвічно руські землі". Ну до цього, звичайно, не дійде, це очевидно, але це грубо занадто. Я думаю, що ніякої анексії в тому вигляді, в якому вона була ініційована в Криму, не буде. Досі розмова йшла про північні землі... Зараз мова йде про весь Казахстан. Навіщо потрібні якісь порівняно бідні північні землі, коли основне багатство Казахстану розміщується на Заході й на півдні. І мова не йтиме про пряму і тупу анексію, як це було з Кримом, а мова йде про перетворення Казахстану в повністю підконтрольну територію", — сказав журналіст.

Він звернув увагу на те, що чинний президент Казахстану Токаєв змінив риторику шановного дипломата на риторику диктатора.

"Ви звернули увагу, як Токаєв миттєво перетворюється на Лукашенка і за своєю риторикою? Ось цей м'який інтелігент в окулярах, колишній дипломат, в посольстві Сінгапуру, в посольстві Пекіна, він був заступником генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй - це Лукашенко. Може бути навіть ще більш кривавий за результатами. Людина, яка зараз заявляє, що всі казахи терористи, 20 тисяч терористів він нарахував. Оголосив, що необхідно терміново стріляти, ніякої пощади, знищувати на місці й так далі. Насправді ситуація вкрай важка, дуже погана, і з кожним днем вона погіршується. Він (Токаєв - ред.) вже заявив про те, що в усьому винна вільна преса...і все це із-за "бугра". Якого "бугра" - незрозуміло. Це радісно підхоплюється і російським телевізором, і російським публічним простором. У них всіх у голові сидить синдром конспірології, важка форма конспірологічного захворювання. Росія тут буде в унісон підспівувати. Тому ситуація дуже складна", - сказав Яковенко.

Він також повідомив, чи може Казахстан стати "союзною" державою як Білорусь.

"Я думаю, що такий формат виключений, в осяжному періоді це не проглядається. Я думаю, що якщо буде дозволено таке формулювання, це буде така асиметрична конфедерація. Безумовно, Путін до 2024 року хоче прийти як "збирач земель руських", і він звичайно ж обереться в якості якоїсь людини, яка "об'єднує російські землі в Росію". Це і Білорусь в якомусь форматі. Необов'язково в єдину державу. Але і Казахстан тут теж буде в орбіті. Тут проблема в тому, що Білорусь насправді, це не такий ласий шматок. А Казахстан - це величезний інтерес. Там практично всі найбільші підприємства. Там інвесторами є Нідерланди, США, Англія. Будь-який завод великий нафтогазовидобувний, з нафтогазопереробки - там інвесторами, власниками фактично є західні компанії", - сказав журналіст.

Яковенко також припустив, яка доля очікує колишнього президента Казахстану Назарбаєва, якого зрадив його колишній протеже.

"Він (Токаєв - ред.) дійсно виявився дивним негідником. Просто по-людськи мерзенна істота. Крім того, що він виявився державним зрадником, який запросив іноземні війська розправитися з власним народом, він виявився ще й по-людськи дуже підлим. Тому що людина, яку практично Назарбаєв витягнув наверх, зробив президентом, він скористався зручним моментом для того, щоб зробити державний переворот. І зараз тривають арешти родичів Назарбаєва. Йде знищення всього клану Назарбаєва при владі. Де Назарбаєв я не знаю. Є інформація про те, що він полетів за межі (Казахстану - ред.), або збирається. Я думаю, що це найімовірніша версія. Тому що якась розправа над Назарбаєвим - це занадто голосна історія. Я думаю, що цього не допустять, зокрема не допустить і Путін. Назарбаєв якоюсь мірою його такий побратим, диктатор. І йому (Путіну - ред.) крім досвіду Каддафі, який у нього перед очима стоїть, ще й розправа над Назарбаєвим... Це дуже важка історія. Я думаю, що Назарбаєву нададуть якийсь притулок, цілком можливо, що десь навіть і в Росії", - сказав журналіст.

Раніше казахстанський політик Єрмек Наримбай розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами раніше.

Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість та інтелект протесту, в економічні протести, а потім у політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.