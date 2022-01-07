18:06, Сьогодні

У Казахстані влада вирішила головне завдання - експерт про протести Експерт також назвав завдання російських спецпідрозділів у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від діалогу з учасниками протестів та оголосив їх "озброєними бандитами", оскільки він виконав своє головне завдання - позбавив реальної влади експрезидента Нурсултана Назарбаєва.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Борис Тизенгаузен.

"За великим рахунком, риторика змінилася, тому що головне завдання вирішили - прибрали Назарбаєва і тих, хто близький до клану Назарбаєва. За 30 років Назарбаєв вибудував систему під себе повністю. Завдання було його налякати. Спочатку говорили - дивіться, величезний протест, люди скидають пам'ятники, зараз прийдуть за Назарбаєвим. Було завдання його налякати, і головне - щоб ті, хто з ним був, кого поставив на ключові посади в Раду безпеки, силові органи теж відмовилися від Назарбаєва", - пояснив він.

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Експерт зазначив також, що завдання російських спецпідрозділів у Казахстані - не розлякувати демонстрантів, не стріляти в них, а охороняти об'єкти критичної інфраструктури та, можливо, самого президента.

"Я сумніваюся, що Токаєв повністю довіряє своїм силовикам, які ще буквально кілька днів тому були підпорядковані неформальному лідеру Казахстану Назарбаєву. Він побоюється історій, які вже колись були. Власні військові можуть тебе вбити, все, що завгодно, зробити", - додав Тизенгаузен.

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Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ВДВ.