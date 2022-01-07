11:04, Сьогодні

Експерт пояснив, чому протести в Казахстані можна вважати спецоперацією Кремля Москва хоче посилити свою позицію перед майбутніми переговорами з Вашингтоном, повідомив експерт

Росія має відношення до протестів у Казахстані. Дестабілізація ситуації в країні дозволила країні-агресору посилити там свою військову присутність. Такою точкою зору поділився в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко.

Експерт вважає, що сьогодні США вже Казахстану допомогти не зможуть.

"Сполучені Штати вже нічим не можуть допомогти Казахстану. Тому що фактично це була спецоперація росіян, які використовували протистояння між елітами всередині Казахстану для того, щоб повернути Казахстан у лоно колишнього Радянського Союзу, про що мріяв Путін перед тим як піти з політичної арени. Це була блискавична операція. Це підтверджується тим, що фактично зараз протести будуть згорнуті, ми побачимо це найближчим часом, і Казахстан потрапляє в зону впливу Російської Федерації. Вона значним чином посилює свої позиції перед переговорами зі Сполученими Штатами, які заплановані на 10 січня. Вона просто демонструє, що зона її впливу - це зона її впливу", - сказав експерт.

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Осипенко зазначив, що в Москві чекали "запрошення" президента Казахстану Токаєва. На думку експерта, Україна повинна з протестів у Казахстані для себе винести урок.

"Я вважаю, що все було зроблено філігранно з точки зору Росії. Вони чекали цього запиту Токаєва, чинного президента, щоб фактично окупувати Казахстан, обмежити його суверенітет. Для України це великий приклад - як нам не потрібно робити та вестися на ці спецоперації. Тобто політичне протистояння між елітами може призвести до втрати суверенітету. А зараз у нас якраз загострюється політичне протистояння між елітами. Я маю на увазі, що активи Порошенка заарештовані і йде протистояння між олігархами та президентом. Тут ми можемо в підсумку втратити нашу державність.Тут треба бути дуже уважними та обережними", - сказав він.

Осипенко також прокоментував, чи варто НАТО реагувати на розширення російського військового контингенту в сусідній країні.

"Це сигнал для НАТО. Вони (Росія - ред.) зробили це філігранно. Вони не просто ввели війська, а вони ввели війська за запитом законного президента. Як вони говорили, що вони в Сирії за запитом президента Башара Асада вводили війська і законно там присутні, а інші військові угруповання незаконно там присутні. Так само і тут - ця операція була проведена "бездоганно" в юридичному плані. Вони заручилися запитом чинного президента, що вони хотіли зробити й в Україні. Але їм не вдалося, тому що (в Україні - ред.) сформувалося громадянське суспільство, і вже суспільство діяло окремо від керівництва країни. Тобто почався опір. У Казахстані суспільство не встигло організуватися. І мені здається, що воно не буде чинити опір окремо. Тому протест буде задавлений, а там з'являться бази Російської Федерації", - сказав міжнародник.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів пости голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Крім того, казахстанський політик Єрмек Наримбай розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами раніше.

Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість та інтелект протесту, в економічні протести, а потім у політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.