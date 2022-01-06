23:01, Вчора

Експерт пояснив, що підштовхнуло народ Казахстану до масових протестів Невдала російська модель економічного розвитку призвела до протестів у Казахстані, повідомив Єлісєєв

Протести в Казахстані пов'язані з провальною політикою здійснення російської моделі економічного розвитку. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Костянтин Єлісєєв.

"Я думаю, можливо, з часом ми дізнаємося більш подробиць про те, що насправді відбувалося... Ця модель, російська модель економічного розвитку, коли авторитарний спосіб нав'язується, і цінова політика, і соціальна політика, коли не звертають увагу на інтереси народу. Ця політика рано чи пізно показала свої недоліки й провал, і терпіння у народу урвалося", — сказав дипломат.

Він зазначив, що видиме благополуччя Казахстану звалилося через протестні настрої всередині країни.

"Я дотримуюся думки, що це була зсередини реакція народу на те знущання, яке відбувалося останні роки. Хоча Казахстан на міжнародній арені позиціонувався як зразкова держава, як він розвивався, як все мирно там відбувається. Але всередині народжувалася буря. І ось вона на початку року виплеснулася на вулиці", — сказав Єлісєєв.

Диплом з жалем зазначив, що протести не зможуть привести до політичного перетворення Казахстану, через те, що маніфестації будуть придушені силовим шляхом.

"Але я думаю, що на цьому воно і завершиться, оскільки є силовий спосіб (придушення протестів - ред.). Всі маніфестації будуть припинені. На жаль, багато людей від цього постраждало. Вже багато людей посадили в тюрми. Я думаю, що тут тепер треба, щоб міжнародна реакція була. Щоб не дозволити Казахстанській владі піти шляхом насильства проти демонстрантів, проти маніфестантів", - підкреслив Єлісєєв.

Відзначимо, що економіст Павло Кухта повідомив підвищення цін в Казахстані спровокувало народне обурення. Він зазначив, що збиток, який протести можуть завдати Казахстану, не обвалить економіку країни. Однак це може позначитися на інвестуванні.

"Я не думаю, що самі протести, враховуючи, що в Казахстані величезні золотовалютні резерви, якими можна досить довго тримати на плаву валюту і фінансову систему від фінансової кризи, обвалять їхню економіку. Тут питання зовсім в іншому. Питання в тому, що зараз буде на виході цих протестів після інтервенції ОДКБ. Якщо це буде російська напівколонія, з якимось авторитарним режимом, який тримають на іноземних штихах, то питання в тому, а чи будуть туди далі йти інвестиції, які туди йшли.

Це ресурсна економіка з великими західними інвестиціями, з великим інтересом Китаю ... Країна втрачає незалежність. Питання в тому, що буде далі. Чи не призведе це до відтоку інвестицій, заморожування інвестицій?... Казахстан був економічно однією з найуспішніших пострадянських держав. Зараз все це може скінчитися", — сказав Кухта.

протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.