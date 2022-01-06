20:47, Сьогодні

Не можна порівнювати різанину в Алмати з Майданом у Києві - Карасьов У Казахстані не революційні протести, а регіональні бунти, вважає політолог

У Казахстані народні протести відбуваються без опозиційних лідерів. Тепер ситуацію може "взяти під контроль" Росія, яка вводить в країну своїх військових.

Про ситуацію в Казахстані дискутували в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов і політичний аналітик Богдан Нагайло.

Вадим Карасьов у дискусії прокоментував тезу про те, що Росія вводить у Казахстан збройні сили, а Китай зайняв нейтральну позицію. І це попри те, що у цієї країни з Казахстаном міцні економічні відносини.

Карасьов: - Китай мовчить, тому що не хоче брати на себе зобов'язання щодо стабілізації ситуації в Казахстані, щодо економічного і політичного фактора. У Китаю з Казахстаном немає договору про колективну безпеку.

Нагайло: - Росія робить танками те, що Китай робить економікою... Якщо ви говорите про легітимність, то візьміть приклад України - наскільки Янукович був легітимний, чи мав Майдан право повалити клептократа?

Карасьов: - Безумовно, мав, я тут не сперечаюся.

Нагайло: - Чи мав право народ Казахстану повалити клептократію проросійську? Мав право.

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Карасьов: - Наш народ мав право. У нас була позиція, у нас були вимоги, у нас була чітка програма вступу до НАТО, до Європейського Союзу. Наш Майдан і виник тому, що Янукович не підписав угоду про асоціацію з ЄС. Йдеться ж не про Януковича. У Казахстані немає організованої політичної сили, яка висунула вимоги. У Казахстані я не чув вимог про вступ до НАТО, в ЄС. Було тільки - Назарбаєв, віддай владу! А потім вже різанина на вулицях. Як ви можете порівнювати різанину на вулицях в Алмати з Майданом в Україні?... Майдан мав право звільнити Янукович, що він і зробив.

Нагайло: - У Білорусі, коли повстали проти диктатора Лукашенка, вони мали якісь наміри щодо НАТО, щодо Євросоюзу? Ні, повстали проти диктатури диктатора. Так само як і в Казахстані. І це було їхнє право, так само як і в Казахстані є право народу повстати проти свого тирана. Скільки років він там був тираном і крав, і робив економічні домовленості з Москвою щодо газу, щодо нафти? Продавав Росії, а купував за велику ціну. Що ми зараз бачимо - це Будапешт 1956 рік, це Афганістан. Росія знову на танках йде "рятувати населення", яке не хоче бачити їх там.

Карасьов: - Можна про Білорусь? Там була кандидатом у президенти Світлана Тихановська, там була організована опозиція, там були лідери, там були вимоги. Тут (у Казахстані - ред.) немає лідерів, тут є натовп, вибачте мені. Це бунти регіональні.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів пости голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.