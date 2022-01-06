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У Казахстані обрано найгірший сценарій: Кисельов дав прогноз ситуації "Це не демонстрація протестів у Білорусі, не Майдан в Україні"

Переговорний варіант у ситуації з протестами в Казахстані поки що виключається, бо влада пішла за силовим сценарієм. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" сказав журналіст Євгеній Кисельов.

"Ба більше, влада по суті попросила інтервенцію з боку союзників в особі Росії та Білорусі. Наскільки я розумію, всередині самого казахського суспільства існують впливові сили, яким принципово не подобається – не лише серед опозиції, а й різних кланів... Є сили, які зовсім не бажають втручання з боку Росії”, – сказав він.

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На його думку, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обрав найгірший сценарій:

"Він з високою ймовірністю означає, що не вдасться повернутися до столу переговорів. Це не демонстрація протестів у Білорусі, це не Майдан в Україні та не "белоленточники", які виходили 10 років тому на проспект Сахарова в Москві. Це Схід, а Схід – справа тонка. І Бог знає, чим це може закінчитися".

Також він заявив, що Росія здійснила акт збройного втручання у внутрішні справи сусідньої країни:

"По суті ми маємо Чехословаччину 1968 року за версією 2.0. Росія здійснила акт збройного втручання у внутрішні справи сусідньої країни. Я абсолютно згоден із тими, хто каже, що застосування сил ОДКБ для розв'язання суто внутрішньополітичного конфлікту - це грубе порушення статуту цієї організації".

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Казахстанський політик Єрмек Наримбай розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами раніше.

Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість та інтелект протесту, в економічні протести, а потім у політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.