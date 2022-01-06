19:45, Сьогодні

"Жандарм Євразії": політолог про роль Росії у долі Казахстану "Це навіть не протести, а бунти"

Про те, чи зміниться Казахстан після масових протестів та їх жорсткого придушення, розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Ситуація в Казахстані така - або Казахстан залишається таким "сендвічем" між Китаєм і Росією, або там будуть бунти з "ісламістським" присмаком, тому що там є такі присмаки. Я не кажу, що це повноцінна агресія, вторгнення тощо. ...Або Казахстан починає відходити більше до зони впливу Росії. Залишки "назарбаєвської еліти" будуть "вичищені"... Токаєв зосередить свою владу формально всю - це буде вже нова "токаєвська еліта". Але порядком у цілому в цих регіонах займатиметься ОДКБ - фактично це Росія", - зазначив він.

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Також він розповів, що сьогодні відбулося в Казахстані:

"Це навіть не протести, а бунти. Вони будуть придушені - і завдяки силовикам Казахстану. Але війська ОДКБ і російські десантники - це фактор "успокоения" того, що все-таки не віддадуть Казахстан. Також "токаєвська еліта" візьме гору. Фактично він вже буде "єдиноначальником" країни або "єдиним президентом", в якого буде влада". Фактично сьогодні ОДКБ переживає новий етап. У такому "тестовому режимі" буде зрозуміло, як може ОДКБ діяти в інших ситуаціях - у Таджикистані, Киргизстані, Вірменії".

Політолог додав, що тепер можуть змінитися і зони впливу країн:

"Тепер Росія перетворюється на такого "регіонального поліцейського", тому що "світовий поліцейський" - США - сьогодні відмовляється від цих функцій після Афганістану... Будуть зони впливу - міжнародна політика повертається до зональної зони впливу, що було характерно після 1945 року і до 1991 року... Фактично сьогодні Росія - це "жандарм Євразії", але не в негативному сенсі слова, а чисто в номінативному. Для когось це негатив, для когось - позитив. Я лише констатую факт".

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести спалахнули у нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Люди вимагали, щоб уряд країни пішов у відставку, а експрезидента Казахстану, 81-річного Нурсултана Назарбаєва закликали піти з політики назавжди.

У столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози".