19:43, Сьогодні

В Україні підвищення цін не викличе протести: економіст про народне обурення в Казахстані Українська влада повинна задуматися, як адаптувати населення до нових подорожчань товарів, сказав Павло Кухта

Підвищення цін у Казахстані спровокувало народне обурення. В Україні через таку причину масових протестів не буде. Такою точкою зору поділився в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" економіст Павло Кухта.

Він зазначив, що збиток, який протести можуть завдати Казахстану, не обвалить економіку країни. Однак це може позначитися на інвестуванні.

"Я не думаю, що самі протести, враховуючи, що в Казахстані величезні золотовалютні резерви, якими можна досить довго тримати на плаву валюту і фінансову систему від фінансової кризи, обвалять їхню економіку. Тут питання зовсім в іншому. Питання в тому, що зараз буде на виході цих протестів після інтервенції ОДКБ. Якщо це буде російська напівколонія, з якимось авторитарним режимом, який тримають на іноземних штихах, то питання в тому, а чи будуть туди далі йти інвестиції, які туди йшли. Це ресурсна економіка з великими західними інвестиціями, з великим інтересом Китаю ... Країна втрачає незалежність. Питання в тому, що буде далі. Чи не призведе це до відтоку інвестицій, заморожування інвестицій?... Казахстан був економічно однією з найуспішніших пострадянських держав. Зараз все це може скінчитися", — сказав Кухта.

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Він зазначив, що ситуація в Казахстані, яка склалася через різкий стрибок ціни на газ, не змогла б в Україні вивести людей на вулиці.

"І друге, на що я звернув би увагу, тому що це дуже серйозно і стосується нас у тому числі. Що викликало протести? Підвищення цін, які відбуваються зараз по всьому світу. Йде інфляційна криза, у нас теж інфляційна криза. Ми, звичайно, не Казахстан. У нас демократія. І це сильно пом'якшує ситуацію. У нас навряд чи підвищення цін призведе до таких протестів. Можуть бути якісь політичні наслідки, зміна рейтингів, але точно не повалення соціально-економічного ладу в державі. І нам треба про це думати. І думати про те в першу чергу, як пом'якшити підвищення цін для людей. Тому що у нас буде підвищення цін на їжу, воно вже почалося, з весни воно розгорнеться сильніше, і треба думати про заходи державної політики, які це пом'якшать", — сказав він.

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Зазначимо, що опозиційний політик Єрмек Наримбай повідомив, що вуличні протести були самоорганізованими. За його словами, самоорганізація людей, які протестують, відбулася завдяки роботі активістів і профспілкових лідерів.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами спочатку.

Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість та інтелект протесту, в економічні протести, а потім у політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.