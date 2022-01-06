18:25, Сьогодні

Дипломат пояснив, у чому різниця між Євромайданом та протестами в Казахстані "Це була дуже локальна ситуація"

Проблема протестів у Казахстані є в тому, що немає з ким розмовляти з того боку. Таку думку висловив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"На тлі мародерства, підпалів і пограбувань виникає необхідність забезпечити те, за що відповідає президент і в принципі влада, - це безпека простих громадян", - сказав він.

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"У чому різниця між Майданом в Україні та тим, що відбувається там? У нас все відбувалося на одній площі, де було протистояння з владою, де пересічні громадяни хіба що ходили і дивилися з одного боку на те, як це відбувається... Це була дуже локальна ситуація. Тут же ми бачимо, що широко розповсюджені пограбування магазинів, я так розумію, що підпали автомобілів, зокрема простих громадян. Все це створює зовсім іншу ситуацію, яка вимагає відповідної реакції", - розповів Грищенко.

За його словами, влада Казахстану придушить використання сили в протестному русі:

"Зараз - якщо вірити цій інформації - постріли лунають з обох сторін і гинуть люди з двох сторін. Тому в цьому випадку що відбудеться? Так, придушать використання сили в протестному русі - для цього будуть залучені якраз усі можливі правоохоронні структури. Але це не дозволить повернутися до ситуації, яка була раніше. Бо якщо чисто загнати ситуацію в минуле, то буде повторення нинішньої ситуації - не через навіть декілька років, а через декілька місяців".

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Казахстанський політик Єрмек Наримбай розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами раніш. Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість і інтелект протесту, в економічні протести, а потім в політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.