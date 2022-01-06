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"Тупа легенда": експерт розкритикував рішення влади Казахстану Ігор Семиволос вважає помилковим рішення покликати війська ОДКБ

Президенту Казахстану не варто було просити про введення військ ОДКБ через протести в країні, заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Рішення Токаєва (про введення військ ОДКБ — ред.) однозначно негативно сприйняте в самому Казахстані, можна подивитися соціальні мережі, реакцію. Переважно їх вважають інтервентами, агресорами. Я думаю, це рішення однозначно помилкове. Воно було прийняте на тлі серйозної невпевненості. Я думаю, в ніч із 4 на 5 січня, коли здавалося, що влада сиплеться. І Токаєв приймає це рішення, не вірячи в те, що силові структури здатні його захистити. Він звертається до Путіна.А для Путіна це теж не найкращий варіант у середньостроковій перспективі", — сказав він.

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На думку експерта, введення військ ОДКБ дасть негативні наслідки.

"Світ у регіон вони (ОДКБ — ред.) не принесуть. Вони порушують власний статут, бо згідно з ним вони мають право перебувати в тій чи іншій країні, якщо буде зовнішня агресія. Вони вигадали абсолютно дику історію про якісь банда, які десь тренувалися і потім вдерлися в Казахстан, це абсолютно тупа легенда. Потім вони придумали й говорять про обезголовлених силовиків, натякаючи на "Аль-Каїду". Іншими словами, вони шукають приводу, щоб хоч якось пояснити, навіщо вони там з'явилися. Був великий переляк, він спрацював, зараз вони там з'явилися та отримали негативну реакцію казахів, приниження казахів, що залишиться надовго. Для них важливо бути господарями у себе вдома. Іншими словами, створено проблему на порожньому місці, і виходити з неї буде дуже складно", — сказав він.

Нагадаємо, "газові протести" в Казахстані почалися через дворазове підвищення ціни на блакитне паливо. Акції протесту спочатку спалахнули у нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Люди вимагали, щоб уряд країни пішов у відставку, а експрезидента Казахстану, 81-річного Нурсултана Назарбаєва закликали піти із політики назавжди.

У столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози".