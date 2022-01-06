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Політична криза в Казахстані: аналітикиня пояснила, у чому інтерес Росії Введення російських військ експерт вважає великою помилкою

Росія дозволила своїм військам зайти на територію Казахстану, щоб показати, що до неї прийшли за допомогою. Про це сказала в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний експерт Ольга Курносова.

"На мій погляд це велика помилка - введення російських військ. І не випадково Киргизстан відмовився в рамках ОДКБ свої війська в Казахстан вводити. Влада Киргизстану виявилася далекогляднішою, ніж Білорусь, Вірменія і Росія", - вважає аналітикиня.

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Курносова розповіла, що у Кремлі таким чином хочуть показати всьому світові, що до них звернулися за допомогою і вони допомагають.

"Економіка Казахстану досить добре розвивається, там дуже багато іноземного капіталу. Там є інтереси не лише Китаю, а й Туреччини, Великої Британії. І я думаю, що Кремль хоче показати, що до нього прийшли за допомогою у вирішенні питання і тому ми готові допомагати. Але вважаю, що з погляду довгострокових відносин між народами, дії Росії - помилка", - говорить експерт.

Раніше надзвичайний і повноважний посол Казахстану в Україні Дархан Калетаєв повідомив про офіційну позицію його країни щодо протестів і про війська ОДКБ.

"Офіційна позиція була до кінця - не застосовувати силу. Все почалося в західних регіонах, були мирні мітинги, там влада дійшла згоди з мітингувальниками. Зараз вони вже розходяться. В Алмати вже були екстремісти. Всі головні вимоги протестувальників було виконано.

Ми є членами ОДКБ і відповідно до статуту очільник держави звернувся (до країн-членів — ред.). Наразі триває перегрупування військових сил у Казахстан. Очікується 3 тисячі осіб з країн-членів ОДКБ. Вони будуть залучені в охороні стратегічних об'єктів і великих державних установ. Після нормалізації ситуації сили ОДКБ одразу вийдуть із країни. Поки що НС у країні оголошено до 19-го числа. На першу вимогу керівництва країни сили ОДКБ залишать територію. Військові будуть із Вірменії, Узбекистану, Киргизстану, Росії. Їх загальна кількість 3 тисячі, більше бути не може", — розповів він.

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.