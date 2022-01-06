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Дипломат про російську присутність у Казахстані: "Це не миротворці, а пародія" Росії вигідно ввести в Казахстан так званих миротворців, вважає дипломат

Україна не повинна визнавати російських миротворців у Казахстані. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Костянтин Єлісєєв.

"Давайте у нашому лексиконі не вживати "миротворці", а (будемо говорити – ред.) "так звані миротворці". Насправді це не миротворці, не миротворча операція або місія. Це пародія на миротворців", - підкреслив дипломат.

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Єлісєєв пояснив, які місії можуть називатися миротворчими.

"Згідно з міжнародним правом миротворчі місії ООН можуть авторизувати й направляти відповідно до затвердженого мандату рішення Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Крапка. І ніяких миротворців ані ОДКБ, ані СНД, як колись Росія нам нав'язувала, не існує, і в природі не буде існувати", - зазначив дипломат.

Єлісєєв заявив, що Україна не повинна визнавати військовий контингент Росії в Казахстані як миротворчу місію.

"Позицією української влади та МЗС має бути те, що вони не визнають ніяких мандатів, ніяких миротворців, які сьогодні Росія хоче розмістити на території Казахстану. На жаль, Росія, розмістивши так званих миротворців, посилить там (у Казахстані - ред.) свою військову присутність", — сказав він.

Костянтин Єлісєєв також повідомив, що так звані російські миротворці діятимуть за сценарієм, який зручний Кремлю.

"Вони діятимуть тим способом, який буде вигідним Москві та Кремлю. Вони виконуватимуть всі можливі функції, які Росія захоче зробити на території Казахстану, тому що вони не обмежені ніякими міжнародно-правовими документами, ані резолюцією Ради безпеки ООН… Скажемо чесно, що російські військові бази знаходяться не тільки на території Казахстану, але й на території Узбекистану, Киргизстану та Вірменії. Тому для них це не є новиною, і вони робитимуть усе можливе для того, щоб зміцнити свою військову присутність на території цих країн, на жаль", — сказав дипломат.

Раніше надзвичайний і повноважний посол Казахстану в Україні Дархан Калетаєв повідомив про офіційну позицію його країни щодо протестів і про війська ОДКБ.

"Офіційна позиція була до кінця - не застосовувати силу. Все почалося в західних регіонах, були мирні мітинги, там влада дійшла згоди з мітингувальниками. Зараз вони вже розходяться. В Алмати вже були екстремісти. Всі головні вимоги протестувальників було виконано.

Ми є членами ОДКБ і відповідно до статуту очільник держави звернувся (до країн-членів — ред.). Наразі триває перегрупування військових сил у Казахстан. Очікується 3 тисячі осіб з країн-членів ОДКБ. Вони будуть залучені в охороні стратегічних об'єктів і великих державних установ. Після нормалізації ситуації сили ОДКБ одразу вийдуть із країни. Поки що НС у країні оголошено до 19-го числа. На першу вимогу керівництва країни сили ОДКБ залишать територію. Військові будуть із Вірменії, Узбекистану, Киргизстану, Росії. Їх загальна кількість 3 тисячі, більше бути не може", — розповів він.

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.