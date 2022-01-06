17:13, Сьогодні

Події в Казахстані: відомо, які підрозділи ввела Росія "Вони вже ніколи з Казахстану не вийдуть"

Кожна країна, яка запроваджує миротворчий контингент, має якісь інтереси, заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Старіков, коментуючи події, що відбуваються в Казахстані.

На його думку, найбільше інтересів має Російська Федерація.

"Космодром Байконур - туди вкладені, починаючи з часів Радянського Союзу до сьогодні, трильйони доларів... Там така махина. Росія в жодному разі - щоб не сталося - цю територію не віддасть", - сказав він.

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Також він розповів, які підрозділи ввела Росія в Казахстан:

"Туди ввели одну роту 45-ї бригади спецпризначення Головного розвідуправління та підрозділи псковської десантної бригади. Інженерні війська зараз розташовані в центральному військовому окрузі в Новосибірську і чекають на команду, а ці підрозділи вже ввійшли, і в принципі охоронятимуть особливо важливі режимні об'єкти".

За його словами, жодної взаємодії цих підрозділів із місцевим населенням не буде:

"Вони виконуватимуть функції... Не можна сказати, що вони виконуватимуть караульну службу, а спеціальну функцію із забезпечення безпеки об'єктів... Для цього є спеціальні підрозділи, створені у Росії, - вони називаються "миротворчі бригади".

Також він заявив, що ці підрозділи залишаться в Казахстані назавжди:

"На мою суб'єктивну думку, вони вже ніколи з Казахстану не вийдуть, тому що ситуація у світі така конкретно біля Казахстану... Ми ж розуміємо, що Казахстан має сухопутний кордон із Російською Федерацією - десь 7,4 тис. км. Це найбільший кордон. Там взагалі немає кордону. Там він не те, що не обороняється, – він навіть не охороняється. Там спокійно можна проїжджати – за винятком окремих пунктів... Вони (Росія – прим. ред.) ніколи не допустять, щоб з цього боку була якась загроза".

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Нагадаємо, "газові протести" в Казахстані почалися через дворазове підвищення ціни на блакитне паливо. Акції протесту спочатку спалахнули у нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Люди вимагали, щоб уряд країни пішов у відставку, а експрезидента Казахстану, 81-річного Нурсултана Назарбаєва закликали піти із політики назавжди.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні. Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня.

Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози".

Журналіст-міжнародник Іван Яковина спрогнозував, що президент Росії Володимир Путін може зробити спробу захоплення частини казахських територій, скориставшись нестабільністю.