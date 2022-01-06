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США шукають компроміс із Німеччиною: що буде з санкціями проти "Північного потоку-2" Ексміністр енергетики Олексій Оржель розповів, що відбувається в США з питанням щодо російського газопроводу

Демократи у США не підтримують запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", пишуть ЗМІ. Про ситуацію висловився в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністр енергетики Олексій Оржель.

"У нас уже традиційна ситуація з американським істеблішментом. Варто сказати, що саме республіканці представляють бізнес-інтереси добувачів нафти та газу в американській економіці. Вони зацікавлені в тому, щоб залишити певні інтереси американських компаній на європейському ринку, тому вони послідовно і в інтересах України, і у власних інтересах захищають позицію щодо необхідності ефективних жорстких санкцій проти "Північного потоку-2", — сказав він.

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За словами Оржеля, адміністрація Байдена намагатиметься домовитися щодо "Північного потоку-2" з Німеччиною.

"Демократи та Байден займають позицію з пошуком компромісу з Німеччиною. Німеччина максимально зацікавлена в тому, щоб довести цей проєкт. Хоча є певна зміна риторики у зв'язку із політичними змінами у самій Німеччині. Стати газовим хабом, країною, яка визначає індикатори на європейському ринку природного газу, — це дуже цікаво для Німеччини. Тому вони дають можливість Байдену ще раз навести якісь аргументи та контраргументи, щоб залишити можливість для "Північного Потоку-2". Варто згадати, що у світі енергетична криза, як і в Україні. Ситуація продовжує розвиватись. Будь-які енергетичні товари залишатимуться на високому рівні цін, і Путін та "Газпром" будуть говорити, що "Північний потік-2" — це той інструмент, який зможе знизити ціни на газ для європейських споживачів", — сказав він.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев прокоментував заяву федерального міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Хабека, який припустився можливості повної зупинки проєкту через загрози Україні.

"Політичні аспекти, безумовно, можуть вливати (на запуск газопроводу – ред.), але хто потім знайде у бюджеті Німеччини 35 мільярдів євро, якщо вона зупинить "Північний потік-2? Про це міністр чомусь не розповідає”, – каже Рябцев.