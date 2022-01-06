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Путін втратив сценарій мирно передати владу - заява опозиціонера з Росії "Вся прогресивна частина нашої країни виступає проти введення військ у Казахстан"

Президент Росії Володимир Путін втратив сценарій мирно передати владу своєму наступнику через події в Казахстані. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський опозиціонер Дмитро Гудков.

"Нашими елітами транзит влади за зразком Казахстану сприймався як можлива стратегія переходу влади від Путіна комусь іншому. Якби гіпотетично Володимир Путін і готовий був би передати владу наступнику за таким сценарієм, то для мене зараз очевидно, що такого сценарію більше немає у порядку денному Кремля", - сказав він.

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За словами політика, наразі вся увага Володимира Путіна сконцентрована на Казахстані, а ось у самій Росії можуть спалахнути репресії проти інакодумців.

"Є цілі Росії, а є мета Путіна - це різні речі. Напевно, мета Путіна - розширити вплив режиму з огляду на те, що Росія перебуває в ізоляції через Путіна. Тому він завжди використовує різні погрози для того, щоб примусити Захід до переговорів. Тому напевно, Путін, як я розумію, розглядає події в Казахстані як спробу розширити свій вплив на пострадянському просторі. Але це може призвести до негативних наслідків для самого російського режиму", - зазначив він.

За словами опозиціонера, прогресивна частина Росії виступає проти введення військ у Казахстан:

"Вся прогресивна частина нашої країни виступає проти введення військ у Казахстан. Це порушення договору ОДКБ. Там йдеться лише про зовнішню загрозу, а в цьому випадку очевидно, що війська йдуть придушувати протест. Є ризик, що все це може затягнутися і Росія там застрягне. Невідомо, до чого ці події можуть взагалі призвести, деякі експерти пророкують новий Афганістан. Взагалі співпраця диктатур на пострадянському просторі, коли одна країна може придушувати протести у суверенних державах, це вкрай небезпечна та негативна практика”.

Також Гудков вважає, що російська влада може анексувати частину території Казахстану:

"З врахуванням того, що сталося в Україні, я після цього вже нічого не виключаю. Я чудово пам'ятаю дискусії в коридорах влади до 2014 року: більшість депутатів у Держдумі навіть не уявляли, що Росія в XXI столітті анексує частину території України".

Нагадаємо, "газові протести" у Казахстані почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Акції протесту спочатку спалахнули у нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Люди вимагали, щоб уряд країни пішов у відставку, а експрезидента Казахстану, 81-річного Нурсултана Назарбаєва закликали піти з політики назовсім.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні. Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня.

Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози".