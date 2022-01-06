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Війська РФ у Казахстані надовго: російська опозиція попередила про план Путіна "Погано те, що російська система так влаштована, що вона нездатна відступати, визнавати помилки, робити крок назад"

Російські війська можуть залишитися у Казахстані навіть після придушення протестів. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Наше керівництво використовує цю ситуацію для введення своїх військ туди. І я боюсь, що це надовго. Володимир Путін, цілком імовірно, скаже про захист росіян, які живуть у Північному Казахстані, й це буде анексія частини казахстанської землі", - сказав він.

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Опозиціонер зазначає, що операція Володимира Путіна може повністю провалитися:

"Я не впевнений, що все вийде. Наприклад, були свідчення, що наших спецпризначенців відправляли до Білорусі на допомогу Олександру Лукашенку. У Білорусі багато російськомовних, наші зовнішньо не відрізняються від білорусів, і силовиків можна було приховати. А тут (у Казахстані, - ред.) приховати російських військових неможливо. Думаю, не виключено, що в результаті цієї авантюри казахський народ згуртується проти нас, і буде перехід відкритий або таємний казахських силовиків на бік опору".

Зрештою, на думку Гозмана, РФ та Казахстан будуть втягнуті у тривалу та кровопролитну війну:

"Погано те, що російська система так влаштована, що вона нездатна відступати, визнавати помилки, робити крок назад. Це дуже трагічний день (5 січня президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєв попросив воєнної допомоги у Росії через масштабні протести, які охопили країну, - ред.). Мені воно бачиться як зрада Батьківщині. Адже за статутом ОДКБ країни допомагають один одному у разі зовнішньої агресії, а закликати іноземні війська для боротьби з народом - зрада Батьківщині".

Нагадаємо, "газові протести" у Казахстані почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Акції протесту спочатку спалахнули у нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Люди вимагали, щоб уряд країни пішов у відставку, а експрезидента Казахстану, 81-річного Нурсултана Назарбаєва закликали піти із політики назовсім.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні. Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня.

Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози".

Журналіст-міжнародник Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що президент Росії Володимир Путін може зробити спробу захоплення частини казахських територій, скориставшись нестабільністю.