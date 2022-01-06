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У Казахстан введуть 3 тисячі військових з країн ОДКБ: подробиці від посла Посол Казахстану в Україні Дархан Калєтаєв розповів подробиці про протести в країні

Подробиці про події в охопленому протестами Казахстані ексклюзивно розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" надзвичайний і повноважний посол Казахстану в Україні Дархан Калєтаєв.

"У країні оголошено надзвичайний стан, в Алмати відбувається зачистка бандитських елементів та екстремістів. На жаль, важко бачити такі кадри з рідного міста. Але я думаю, протягом 2-3 днів вся ситуація буде під контролем повністю. Всі регіони взяті під контроль, столиця поза небезпекою. Я сподіваюся, що наші правоохоронні структури до кінця доведуть роботу. Є різна інформація, за останніми даними, з боку правоохоронців загинуло 13 людей. З боку мітингувальників повної інформації немає. Близько 200 людей звернулися до лікарень", — сказав він.

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Посол розповів про офіційну позицію Казахстану щодо протестів та про війська ОДКБ.

"Офіційна позиція була до кінця не застосовувати силу. Все почалося в західних регіонах, були мирні мітинги, там влада дійшла згоди з мітингуючими. Зараз вони вже розходяться. В Алмати вже були екстремісти. Всі головні вимоги протестувальників було виконано. Ми є членами ОДКБ і відповідно до статуту очільник держави звернувся (до країн-членів — ред.). Наразі триває перегрупування військових сил у Казахстан. Очікується 3 тисячі осіб з країн-членів ОДКБ. Вони будуть задіяні в охороні стратегічних об'єктів і великих державних установ. Після нормалізації ситуації сили ОДКБ одразу вийдуть із країни. Поки що НС у країні оголошено до 19-го числа. На першу вимогу керівництва країни сили ОДКБ залишать територію. Військові будуть із Вірменії, Узбекистану, Киргизстану, Росії. Їхня загальна кількість 3 тисячі, більше бути не може", — розповів він.

Калєтаєв додав, що протестувальники не мають певного лідера.

"Думаю, слідство вийде на слід організаторів. Зрозуміло, що у великих містах це не могло виникнути просто так. Але явних лідерів прямо на барикадах від імені протестувальників не було. А на заході, де були мирні мітинги, були лідери-переговорники", — сказав він.

Вчора рейс Алмати-Київ не вилетів, наразі вирішується питання про це. Аеропорт Алмати поки що закритий, але аеропорт Нур-Султана відкритий, і триває робота над тим, щоб українці, які перебувають у країні, могли вилетіти додому, додав посол.

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Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести в своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози".