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"Війська введуть вранці": журналіст про протести в Казахстані Президента Токаєва назвали зрадником через рішення просити допомоги у Росії

У Казахстані влада може вже вранці ввести війська в охоплені протестами міста.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" казахський журналіст Олжас Кожахмет.

Коментуючи рішення президента Касима-Жомарта Токаєва попросити військової допомоги у Росії, журналіст зазначив:

"Це абсолютно шокова заява, на яку ніхто не очікував. Це вчинок, яким Токаєв безумовно себе впише в історію - історію державної зради. Перший правитель, який покликав іноземні війська для вирішення проблеми. Тут пряма паралель відбувається ще з 1986 роком, коли для придушення тодішніх заворушень викликали саме московський ОМОН. Ще паралель із Жанаозеном, з яким теж порівнювали, виходить дуже чітка, символічна. Це дуже яскраво характеризує режим".

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Також Кожахмет прокоментував чутки про "зачистку" протестувальників, що готується вранці:

"Зараз важко сказати, про яку зачистку може йтися. Мабуть, про введення військ уже - поки що наших місцевих, поки не прибули ОДКБ".

За його словами, зараз найбільше казахське місто Алмати "абсолютно не схоже на місто, в якому є державна влада".

"Воно фактично належить протестувальникам, бо порожні будівлі, наглухо зачинені поліцейські дільниці, місцеві органи управління, не видно державного впливу абсолютно. Вони наче втекли. Зараз у місті безвладдя. Мабуть, вранці буде введення військ і щось таке, чого ми ще не бачили", - наголосив журналіст.

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Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести в своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози".

Журналіст-міжнародник Іван Яковіна в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що президент Росії Володимир Путін може спробувати захоплення частини казахських територій, скориставшись нестабільністю.