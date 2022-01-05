21:54, Вчора

Казахстан – не Україна: Кисельов відреагував на протести в країні Протести в Казахстані можуть бути дуже нещадними, вважає журналіст

Влада Казахстану не цілком контролює ситуацію з масовими протестами в країні, тому подальший розвиток ситуації залежатиме від багатьох інших факторів. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" журналіст Євген Кисельов.

"Дуже важко зараз однозначно оцінювати розвиток ситуації. Казахстан - не Україна чи Росія. Тут є і географічний фактор, поряд немає Європи, Казахстан затиснутий між Росією та Китаєм. Хіба що через Каспійське море є Азербайджан - країна, яку неможливо однозначно охарактеризувати. І Іран там недалеко держави Центральної Азії - країни далеко з не демократичними режимами, все це відіграє свою роль.

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З іншого боку присутній американський капітал у нафтовій промисловості, а нафта - головне джерело економічного зростання в Казахстані. Так що американський фактор теж відіграватиме суттєву роль", - говорить він.

Також Євген Кисельов прокоментував термінові переговори між президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим та його білоруським колегою Олександром Лукашенком:

"У Лукашенка є цінний досвід придушення таких виступів. І пану Токаєву є що з ним обговорити. Білорусь нескінченно далека географічно від Казахстану. Швидше тут важливим був досвід, який у Лукашенка, звичайно ж, є. Те, що було в Білорусії вже не відбувається в Казахстані. Тут бунт цілком осмислений, але може бути нещадним".

Нагадаємо, раніше російська журналістка Юлія Латиніна в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що у протести в Казахстані може втрутитися президент РФ Володимир Путін та реалізувати там кримський сценарій перемоги.

"Я думаю, що це один із сценаріїв, які зараз опрацьовують в Кремлі. Особливо у разі перемоги революції. Така ознака: дуже багато приватних літаків відлетіло зі столиці, це хороша ознака для протестувальників. Якщо революція не переможе, то солідарність людожерів буде понад усе. І Володимир Володимирович (Путін, - ред.) робитиме все, щоб допомагати залишитися при владі Назарбаєву й Токаєву так само, як він допомагав Януковичу та Лукашенку.

Але якщо революція переможе, тоді, я думаю, Володимир Володимирович дуже серйозно розглядатиме можливість відторгнення російських районів та можливість повторення "кримського успіху". Тому що насамперед він цього успіху зараз з внутрішніх російських політичних причин дуже потребує. Наскільки далеко зайде він у цьому плані, ніхто точно не знає", - каже вона.