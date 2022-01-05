21:39, Вчора

Шанс втрачено: в опозиції Казахстану розкрили реальні настрої народу Опозиційний політик розповів, як змінились вимоги казахів

У Казахстані влада в особі президента Касима-Жомарта Токаєва та його попередника Нурсултана Назарбаєва втратила шанси домовитись із учасниками протестів. Казахи відмовилися від початкових вимог до влади та перейшли від економічних умов до політичних.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" казахський опозиційний політик Серікжан Мамбеталін.

"Якщо говорити про протест, то протест насправді вийшов спонтанним. Це народне волевиявлення, тут немає жодних закулісних груп, "рук Заходу" чи кланової війни. Проблема в тому, що народ уже втомився, народ 30 років чекав зміни влади. Два роки тому була зміна влади, і до влади прийшов Токаєв. Він уже два роки перебуває на посаді президента. Народ чекав реформ, народ чекав боротьби з корупцією, але цього нічого не сталося. Тому маленький тригер - підвищення ціни на скраплений газ, люди вийшли і із економічної проблеми поставили політичні вимоги", - пояснив Мамбеталін.

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За його словами, Токаєв 5 січня "фактично перший день став президентом Казахстану" після відставки Назарбаєва з посади голови Ради безпеки.

"До цього у нас був дуалізм у владі. Але на превеликий жаль влада не встигає реагувати на вимоги народу. Першого дня була вимога знизити ціну за літр скрапленого газу до 60 тенге. Влада відповіла - так, ми готові, але до 90 тенге. Потім уже ця вимога відійшла вбік, влада почала вимагати зміни прем'єр-міністра та відставки кабінету… Через день була реакція, але народу цього теж мало, бо зараз є історичний шанс у казахів повністю демонтувати стару пострадянську систему та розпочати реальні демократичні перетворення. У Токаєва був шанс очолити ці демократичні рішення, але на жаль, на мою думку, він уже втратив шанс сьогодні, йому не вистачило доби-дві для правильної реакції. На сьогоднішній день навіть відставка Назарбаєва з усіх посад, про що мріяли казахи 30 років, вже не задовольняє народ, народ вимагає більшого. Відповідно, і Токаєв має піти", - зазначив опозиціонер.

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Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Казахстанський політик Єрмек Наримбай в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами спочатку. Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість і інтелект протесту, в економічні протести, а потім в політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.