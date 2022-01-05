20:12, Сьогодні

"У Казахстані може відбутися кримський сценарій" - російська журналістка "Казахстан не дуже схожий на Україну чи Білорусь"

Російська влада може запустити "кримський сценарій перемоги" для відторгнення російських районів у Казахстані на тлі масових протестів у країні. Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російська журналістка Юлія Латиніна.

"Я думаю, що це один із сценаріїв, які зараз опрацьовують в Кремлі. Особливо у разі перемоги революції. Така ознака: дуже багато приватних літаків відлетіло зі столиці, це хороша ознака для протестувальників. Якщо революція не переможе, то солідарність людожерів буде понад усе. І Володимир Володимирович (Путін, - ред.) робитиме все, щоб допомагати залишитися при владі Назарбаєву й Токаєву так само, як він допомагав Януковичу та Лукашенку. Але якщо революція переможе, тоді, я думаю, Володимир Володимирович дуже серйозно розглядатиме можливість відторгнення російських районів та можливість повторення "кримського успіху". Тому що насамперед він цього успіху зараз з внутрішніх російських політичних причин дуже потребує. Наскільки далеко зайде він у цьому плані, ніхто точно не знає", - каже вона.

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Латиніна розповіла, що сумнівається в успіху революції в Казахстані та пояснила чому:

"Звісно, дуже радісно, коли бачиш, що казахи не повторюють білоруської помилки: люди неакуратно встають на лавочки і знімають черевички, а розуміють, що революція - це не тоді, коли уряд стріляє у народ, а коли народ стріляє у відповідь. Але я боюся розчарувати всі ці очікування: Казахстан не дуже схожий на Україну чи Білорусь. Він більше схожий на такі країни, як Афганістан, Чечня або багато африканських країн. А саме - Казахстан є родовим суспільством і країна не досягла свого природного розвитку стадії держави. А родове суспільство вміє дуже ефективно регулювати різноманітні проблеми у взаємодії людей без держави, коли воно захищає своїх членів у результаті інститутів кровної помсти. Але проблема родової громади в тому, що людина, яка стає президентом країни, вона відразу призначає своїми радниками тільки членів свого роду. І з боку це сприймається як корупція, але насправді - відсутність довгої еволюції держінституту".

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Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після раптового різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.