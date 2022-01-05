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Протести в Казахстані: Токаєв може звернутися до Росії і Китаю, вважає політолог У Казахстані готовність населення до протестів визначалася ще рік тому, повідомив Руслан Бортник

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в критичній ситуації може попросити допомогу у Росії та Китаю. Такою точкою зору поділився в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" політолог Руслан Бортник.

"Дійсно, я думаю, що в критичний момент уряд Казахстану, президент Казахстану можуть звернутися до Росії та Китаю. Тому що економіка Казахстану переважно орієнтована на Китай. 80 мільярдів доларів інвестицій Китаю за 10 років в цю економіку. А політика і сфера безпеки Казахстану зорієнтовані переважно на Росію. Ця країна (Республіка Казахстан - ред.) дуже нестандартна. Не так все просто, як це здається. Тому що це економіка, яка працює за британським правом. Нагадаю, що британське право, судді із закордону, які працювали в судовій системі, призвели до формування дуже ліберальної економіки, яка ліберальніша в багатьох аспектах, ніж українська, більш конкурентна. Але водночас, на цю ліберальну економіку насаджується дуже застаріла, консервативна та архаїчна система державного управління. І сидять люди, ще пов'язані з Радянським Союзом", - сказав політолог.

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Бортник повідомив, що в Казахстані протестні настрої зріли давно.

"Про можливі протести в Казахстані ми говорили ще рік тому. Тому що соціологія, яку проводили наші колеги, показувала, що понад 50 % відсотків казахів демонстрували готовність до протестів у разі зростання цін на харчові продукти, на продукти першого споживання, у разі продовження проблем з корупцією. Особливо це було очевидно по західних регіонах Казахстану та Алмати. Простежувався величезний протестний потенціал. Цей протестний потенціал, помножений на шалену корупцію в цій країні, на відсутність соціальних ліфтів, на ковідні обмеження, які були дуже жорсткими в Казахстані, одні з найжорсткіших на пострадянському просторі, і помножені на спусковий гачок цього підняття цін на паливо, мабуть, і став причиною цього протесту", — сказав політолог.

Крім того, за інформацією політолога, основою протестів в Казахстані є криміналітет і радикальні ісламістські угруповання.

"Зараз мої колеги кажуть, що основою цього протесту є криміналітет. Ось їх повідомлення, я просто переказую. Криміналітет і радикальні ісламістські угруповання - це дві рушійні сили цих людей, які з холодною зброєю в руках сьогодні протистоять силовикам. В цілому потенційно цей протест готова підтримати найбільша частина Казахстану. І це треба розуміти. І в цьому сьогодні проблема уряду Казахстану", - підсумував політолог.

Зазначимо, що опозиційний політик Єрмек Наримбай повідомив, що вуличні протести були самоорганізованими. За його словами, самоорганізація протестуючих людей відбулася завдяки роботі активістів і профспілкових лідерів.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами спочатку.

Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість і інтелект протесту, в економічні протести, а потім в політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після раптового різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів пости Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.