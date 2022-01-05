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Путіна відволікли від України - нардеп про протести в Казахстані Російську владу дуже лякає те, що відбувається в Казахстані, зазначив Дмитро Гурін

Президент Росії Володимир Путін через протести в Казахстані буде змушений відволіктися від гібридної війни і ескалації ситуації на кордоні з Україною.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

"Я думаю, події в Казахстані відвернуть Російську Федерацію від того, що відбувається зараз на кордоні з Україною, цього накопичення військ. Росію і російську владу дуже лякає те, що відбувається в Казахстані. Там не просто Майдан в одному місті, там події по всій країні - як їх задушиш? Можна відправити ПВК "Вагнер" в одне місто, в три, а там по всій країні... Найманців десятки тисяч можна відправити", - сказав Гурін.

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Нардеп зазначив, що протести в Казахстані можуть стати прикладом для громадян Росії - "подивимось, як вони на це реагуватимуть".

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Казахстанський політик Єрмек Наримбай в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами спочатку. Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість і інтелект протесту, в економічні протести, а потім в політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.