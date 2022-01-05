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Протести в Казахстані важливі для України – політолог "Зараз увага аналітичної спільноти прикута до трикутника: Україна-Росія-Казахстан"

Ситуація у Казахстані, де напередодні спалахнули масові протести проти влади, є дуже важливою для України. Про це сказав в ефірі програми ""Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Олег Постернак.

"Це пострадянський простір, незважаючи на те, що Радянського Союзу не існує вже 30 років. Але відносини між Україною та Казахстаном за всі ці роки були динамічними. Зараз увага аналітичної спільноти прикута до трикутника: Україна-Росія-Казахстан", - каже він.

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Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня після раптового різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Раніше політолог Вадим Карасьов в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" пояснив, чому протести у Казахстані не перетворяться на революцію.